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Les brèves

Soirée culturelle à la Maison de la Corse de Marseille  09/11/2026

Une grande soirée patrimoniale est organisée à la Maison de la Corse de Marseille, 69 rue Sylvabelle (13006), le vendredi 20 novembre 2026 à partir de 18 h 15 .
Deux personnalités du paysage culturel de notre île qui nous feront partager leur toute récente création.
Alain DI MEGLIO, écrivain, chercheur, professeur émérite de l'université de Corse, adjoint chargé de la culture et du patrimoine à la ville de Bonifacio,  qui donnera une conférence sur l'ouvrage réalisé en commun avec Philippe PIERANGELI, "I MARINAGI, pêcheurs de Bonifacio, Gestes et Rites de la Mer", qui sera dédicacé après sa présentation. 
Philippe PIERANGELI, photographe professionnel, éditeur, directeur de publication du très beau magazine trimestriel "ISULA MUNTAGNA", qui a réalisé les photos du livre. Il présentera ses œuvres dans une très intéressante exposition dont le vernissage aura lieu après la conférence lors d'un cocktail.
Compte tenu du nombre limité de places disponibles, il est préférable de réserver en appelant le 07 77 89 37 82

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Les brèves
09/11/2026 12:00

Les corsaires du Royaume Anglo-corse (1794-1796) » : Une passionnante conférence proposée par les « Amis du musée de Bastia ».

09/11/2026 11:48

Programme d'animations du réseau des médiathèques d’Ajaccio du mardi 10 au samedi 14 novembre

09/11/2026 11:43

Soirée culturelle à la Maison de la Corse de Marseille

06/11/2026 18:08

Bastia - Une superbe balade dans le ciel, de Galilée aux exoplanètes

05/11/2026 20:08

« Les fonctions du chant traditionnel : entre mémoire, identité et rituel » : Une conférence de François Berlinghi à Bastia

04/11/2026 13:22

Bonifacio : Commémorations de l'Armistice

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