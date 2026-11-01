Soirée culturelle à la Maison de la Corse de Marseille

Une grande soirée patrimoniale est organisée à la Maison de la Corse de Marseille, 69 rue Sylvabelle (13006), le vendredi 20 novembre 2026 à partir de 18 h 15 .

Deux personnalités du paysage culturel de notre île qui nous feront partager leur toute récente création.

Alain DI MEGLIO, écrivain, chercheur, professeur émérite de l'université de Corse, adjoint chargé de la culture et du patrimoine à la ville de Bonifacio, qui donnera une conférence sur l'ouvrage réalisé en commun avec Philippe PIERANGELI, "I MARINAGI, pêcheurs de Bonifacio, Gestes et Rites de la Mer", qui sera dédicacé après sa présentation.

Philippe PIERANGELI, photographe professionnel, éditeur, directeur de publication du très beau magazine trimestriel "ISULA MUNTAGNA", qui a réalisé les photos du livre. Il présentera ses œuvres dans une très intéressante exposition dont le vernissage aura lieu après la conférence lors d'un cocktail.

Compte tenu du nombre limité de places disponibles, il est préférable de réserver en appelant le 07 77 89 37 82