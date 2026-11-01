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Stonde di vita avec… José Murati, coach sportif à Bastia


le Mercredi 18 Novembre 2026 à 18:58

Il est une des figures emblématiques de Bastia et le premier à avoir importé le Tae Bo sur l’île, on a passé une journée avec le fameux Jo Murati, dans son temple de la remise en forme, sa salle de sport aux airs des années 80 située Boulevard Gaudin.









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