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A màghjina - L’Isula, sott’à un chjarore di luna


le Mercredi 11 Novembre 2026 à 07:25

Sous un ciel chargé de nuages, une trouée laisse filtrer la lumière de la lune, qui éclaire la mer et révèle les contours de L’Île-Rousse. Entre les reflets argentés sur l’eau et les lumières de la ville, Lisula offre un saisissant paysage nocturne.
Si, comme Pierre Leoni, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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