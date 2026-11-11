A màghjina - L’Isula, sott’à un chjarore di luna
Sous un ciel chargé de nuages, une trouée laisse filtrer la lumière de la lune, qui éclaire la mer et révèle les contours de L’Île-Rousse. Entre les reflets argentés sur l’eau et les lumières de la ville, Lisula offre un saisissant paysage nocturne.
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