Corte - La route de la Restonica ne sera pas reconstruite !

Le Comité de Pilotage de la Vallée de la Restonica s’est donc tenu ce mardi après-midi sous la présidence du maire, le docteur Xavier Poli, en présence de Véronique Deprez-Boudier, préfète de la Haute-Corse, de Thomas Kupisz, sous-préfet de Corte, et de Jean-Félix Acquaviva, président de l’Office des Transports, ainsi que des élus, des représentants des différents services de l’Etat, et des socio-professionnels.

Ce COPIL a permis de retenir l’option prioritaire qui doit définir le futur aménagement de la Vallée de la Restonica et donc « une option qui avait déjà mon assentiment, à savoir la voie douce avec des mobilités accessibles non seulement aux piétons mais aussi aux vélos et aux véhicules électriques légers. Comme je le souhaitais également, l’option transport par câble ne doit pas être écarté à ce stade. Mais cela nécessite une étude plus approfondie qui sera menée sous l’égide de la Collectivité de Corse en faisant appel au Service Technique des Remontées Mécaniques et des Transports Guidés (STRMG), un organisme d’Etat qui est spécialisé dans les remontées mécaniques et qui pourra donner son point de vue très précis sur cette option. Ce n’est qu’à l’issue que le COPIL se prononcera. Comme l’a dit le président de l’Office des Transports, Jean-Félix Acquaviva, l’option de reconstruction de la route a été écartée », a détaillé Xavier Poli.





Concernant le projet de développement des voies douces, il passera d’abord par la mise en place d’un nouvel accès entre les deux rives de la Restonica au niveau de l’ancien pont de Tragone détruit il y a trois ans lors de la catastrophe du 2 novembre 2023 suites aux tempêtes Ciaran et Domingos. Il ne s’agira pas d’un pont routier, mais d’une passerelle ou d’un pont de signe ou autre. « Il s’agit bien d’un pont pédestre. La Collectivité de Corse va étudier cela dans les semaines à venir, puisqu’elle en a la compétence. Cela a été acquis aujourd’hui et c’est un point important puisque cela veut qu’il y a un engagement, non seulement au niveau des études, mais également au niveau financier pour mettre en oeuvre l’option que nous avons privilégiée. Entre temps, il va y avoir la réalisation des études lancées par l’Office de l’Environnement de la Corse concernant la réhabilitation, avec un aspect qualitatif important, de trois sentiers et prioritairement le sentier Frasseta-Gruttelle qui va être mise en oeuvre rapidement puisque ce point est à l’ordre du jour du conseil municipal du 30 novembre prochain », a poursuivi le Xavier Poli.





Le COPIL a également retenu la possibilité de créer un refuge de 50 places aux Gruttelle qui servira à accueillir des randonneurs souhaitant faire la randonnée des lacs en deux étapes, mais aussi aux randonneurs qui sont sur le GR 20 d’avoir un nouveau point de chute. « C’est une manière d’augmenter la fréquentation dans la haute vallée tout en la contrôlant et cela permet aussi d’augmenter l’attractivité de Corte », a soutenu Xavier Poli.





Pour sa part Jean-Félix Acquaviva a expliqué que le projet de reconstruction de la route a été abandonné suite d’abord à une large consultation des socio-professionnels de Corte et des Cortenais au sein de la commission extra-municipale, puis en fonction des résultats de trois études et des avis techniques qui ont démontré que « nous ne sommes pas à l’abri élément climatique similaire à 2023, ou même de plus faible intensité qui détruirait à nouveau la route reconstruite. Cela veut dire que nous investirions entre 30 et 50 millions d’euros sans avoir l’assurance qu’un tel phénomène ne pourrait se reproduire.»,



« Nous avons donc fait le choix d’une voix douce mais aussi de reconduire le système des navettes, qui fonctionnent très bien avec 42 000 personnes transportées cette année. Comme le montrent les études réalisées, les vacanciers ont parfaitement assimilé le nouveau système de visite de la vallée de la Restonica et de ses lacs, mais aussi l’utilisation des nouveaux sentiers de randonnée. Nous devons donc renforcer ce système de navettes et de voie douce tout en continuant d’étudier le système de transport par câble, même si nous avons mis en évidence des points de vigilance très forts quant à l’énergie ou encore sur le coût d’exploitation et les dégradation environnementales », a développé le président de l’Office des Transports.