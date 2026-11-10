Après la colère des agriculteurs, 3,6 millions d’euros mobilisés pour faire face aux conséquences de la sécheresse en Corse

Le 24 septembre, les agriculteurs insulaires s'étaient mobilisés à Ajaccio, Bastia, Corte, Calvi et Sartène pour réclamer des moyens supplémentaires et une meilleure prise en compte des spécificités de l'agriculture corse après un été marqué par des canicules et une sécheresse qui avaient mis à dure épreuve les exploitations (Photo : Jeanne Soury)
La mobilisation des agriculteurs corses semble avoir porté ses fruits. Un peu plus d'un mois après les manifestations organisées dans toute l'île pour dénoncer l'insuffisance des aides destinées aux exploitations touchées par la sécheresse et la canicule, comme Jean-Baptiste Arena, le président de la Chambre d'agriculture de Corse, le dévoilait sur CNI il y a quelques jours, l'État a finalement décidé de revoir sa copie. Dans un communiqué, la préfecture de Corse annonce en effet ce mardi que l'enveloppe du plan Climat, adaptation, sécheresse et incendies (CASI), initialement fixée à 1,3 million d'euros a été abondée d'un million d'euros supplémentaire, portant la contribution de l'État à 2,3 millions d'euros. Une somme à laquelle viennent s'ajouter 1,3 million d'euros mobilisés par la Collectivité de Corse, par l'intermédiaire de l'Office de développement agricole et rural de Corse (ODARC), pour un montant total de 3,6 millions d'euros.
Pour rappel, mi-septembre, la Chambre d'agriculture de Corse et les six syndicats agricoles de l'île avaient dénoncé d'une seule voix l'insuffisance des moyens prévus pour venir en aide aux exploitations durement touchées par les épisodes de sécheresse et de canicule de l'été. Alors que les pertes étaient estimées entre 8 et 9 millions d'euros dans l'hypothèse basse, et jusqu'à 21 millions d'euros dans l'hypothèse haute, l'enveloppe CASI initialement attribuée à la Corse avait suscité une vive colère. Le 24 septembre, les agriculteurs s'étaient ainsi mobilisés à Ajaccio, Bastia, Corte, Calvi et Sartène pour réclamer des moyens supplémentaires et une meilleure prise en compte des spécificités de l'agriculture insulaire. À l'issue de cette journée de mobilisation, les services de l'État s'étaient engagés à procéder à une « revoyure » des aides du plan CASI.
C'est désormais chose faite. « Les discussions intervenues entre la Chambre d'agriculture régionale de Corse, l’Odarc et l’État, ont permis de prendre en compte l'exposition spécifique des exploitations corses aux effets du changement climatique », souligne la préfecture en précisant : « Le montant du fonds de réarmement attribué par l’État à la Corse, initialement fixé à 1,3 millions d’euros a ainsi pu être réabondé d’1 million d’euros. Trois filières prioritaires ont été identifiées : filières ovine-caprine (1,4 millions d’euros), filière maraîchère (500 000 euros), filière apicole (400 000 euros) ».
De son côté, la Collectivité de Corse a décidé de mobiliser une enveloppe exceptionnelle de 1,3 million d'euros afin de compléter ces aides. « L'ODARC interviendra dès à présent en complément du plan CASI sur les exploitations bovines et porcines et en faveur de l'arboriculture extensive à l'issue de la période de récolte en cours », détaille ainsi le communiqué.
Au total, près de 1 300 dossiers ont été déposés entre le 25 septembre et le 15 octobre par les agriculteurs souhaitant bénéficier de ces dispositifs. « Les demandes sont instruites par les services de l'État et de l'ODARC pour permettre le versement des aides, dans toute la mesure du possible, avant le 1er décembre », indique la préfecture, ajoutant par ailleurs que « selon les productions, un montant majoré pourra être attribué aux exploitants récemment installés, à ceux engagé en agriculture biologique ou dans des dispositifs de qualité » et qu’« une attention particulière sera portée aux agriculteurs en difficulté ».
Au-delà de cette enveloppe, deux nouveaux dispositifs nationaux doivent également permettre de répondre aux difficultés de trésorerie rencontrées par les exploitants. Le premier prévoit la mise en place de prêts à taux zéro, grâce à une prise en charge par l'État des intérêts des prêts « sécheresse » proposés par les banques. « Le dispositif pourra concerner des prêts allant jusqu'à 50 000 euros sur deux ans, avec une prise en charge des intérêts pouvant atteindre 2,5 points, soit jusqu'à 2 500 euros d'aide par exploitation », dévoilent les services de l’État. Le second dispositif concerne pour sa part les agriculteurs installés depuis moins de cinq ans, qui rencontrent des difficultés pour rembourser leurs emprunts. « En cas de report d'une échéance de remboursement du capital, l'État pourra prendre en charge les intérêts et le surcoût liés à ce réaménagement ».
Enfin, les exploitants continueront de bénéficier jusqu'en décembre 2026 d'une aide de 15 centimes par litre pour le gazole non routier, à laquelle doit s'ajouter une baisse du prix du carburant estimée à 20 centimes par litre.
Enfin, les discussions entre l'État, la Chambre d'agriculture et l'ODARC doivent également se poursuivre dans les prochaines semaines « pour compléter ces réponses à l'urgence par un travail de fond, dans la continuité des conférences de souveraineté alimentaire, sur les grandes orientations de l'agriculture corse et leur soutien par la Collectivité de Corse et par l'État ».
Pour rappel, mi-septembre, la Chambre d'agriculture de Corse et les six syndicats agricoles de l'île avaient dénoncé d'une seule voix l'insuffisance des moyens prévus pour venir en aide aux exploitations durement touchées par les épisodes de sécheresse et de canicule de l'été. Alors que les pertes étaient estimées entre 8 et 9 millions d'euros dans l'hypothèse basse, et jusqu'à 21 millions d'euros dans l'hypothèse haute, l'enveloppe CASI initialement attribuée à la Corse avait suscité une vive colère. Le 24 septembre, les agriculteurs s'étaient ainsi mobilisés à Ajaccio, Bastia, Corte, Calvi et Sartène pour réclamer des moyens supplémentaires et une meilleure prise en compte des spécificités de l'agriculture insulaire. À l'issue de cette journée de mobilisation, les services de l'État s'étaient engagés à procéder à une « revoyure » des aides du plan CASI.
C'est désormais chose faite. « Les discussions intervenues entre la Chambre d'agriculture régionale de Corse, l’Odarc et l’État, ont permis de prendre en compte l'exposition spécifique des exploitations corses aux effets du changement climatique », souligne la préfecture en précisant : « Le montant du fonds de réarmement attribué par l’État à la Corse, initialement fixé à 1,3 millions d’euros a ainsi pu être réabondé d’1 million d’euros. Trois filières prioritaires ont été identifiées : filières ovine-caprine (1,4 millions d’euros), filière maraîchère (500 000 euros), filière apicole (400 000 euros) ».
De son côté, la Collectivité de Corse a décidé de mobiliser une enveloppe exceptionnelle de 1,3 million d'euros afin de compléter ces aides. « L'ODARC interviendra dès à présent en complément du plan CASI sur les exploitations bovines et porcines et en faveur de l'arboriculture extensive à l'issue de la période de récolte en cours », détaille ainsi le communiqué.
Au total, près de 1 300 dossiers ont été déposés entre le 25 septembre et le 15 octobre par les agriculteurs souhaitant bénéficier de ces dispositifs. « Les demandes sont instruites par les services de l'État et de l'ODARC pour permettre le versement des aides, dans toute la mesure du possible, avant le 1er décembre », indique la préfecture, ajoutant par ailleurs que « selon les productions, un montant majoré pourra être attribué aux exploitants récemment installés, à ceux engagé en agriculture biologique ou dans des dispositifs de qualité » et qu’« une attention particulière sera portée aux agriculteurs en difficulté ».
Au-delà de cette enveloppe, deux nouveaux dispositifs nationaux doivent également permettre de répondre aux difficultés de trésorerie rencontrées par les exploitants. Le premier prévoit la mise en place de prêts à taux zéro, grâce à une prise en charge par l'État des intérêts des prêts « sécheresse » proposés par les banques. « Le dispositif pourra concerner des prêts allant jusqu'à 50 000 euros sur deux ans, avec une prise en charge des intérêts pouvant atteindre 2,5 points, soit jusqu'à 2 500 euros d'aide par exploitation », dévoilent les services de l’État. Le second dispositif concerne pour sa part les agriculteurs installés depuis moins de cinq ans, qui rencontrent des difficultés pour rembourser leurs emprunts. « En cas de report d'une échéance de remboursement du capital, l'État pourra prendre en charge les intérêts et le surcoût liés à ce réaménagement ».
Enfin, les exploitants continueront de bénéficier jusqu'en décembre 2026 d'une aide de 15 centimes par litre pour le gazole non routier, à laquelle doit s'ajouter une baisse du prix du carburant estimée à 20 centimes par litre.
Enfin, les discussions entre l'État, la Chambre d'agriculture et l'ODARC doivent également se poursuivre dans les prochaines semaines « pour compléter ces réponses à l'urgence par un travail de fond, dans la continuité des conférences de souveraineté alimentaire, sur les grandes orientations de l'agriculture corse et leur soutien par la Collectivité de Corse et par l'État ».
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