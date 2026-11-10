Ligue 1 : Yannick Cahuzac limogé par le RC Lens

L’aventure de Yannick Cahuzac à la tête du RC Lens s’achève déjà. Nommé entraîneur principal après le départ de Dino Toppmöller, à la mi-septembre, l’ancien Bastiais quitte le club artésien, selon L’Équipe. Il ne devrait pas être rétrogradé à un autre poste au sein du staff. Arrivé au Racing durant l’été comme adjoint de Toppmöller, Cahuzac avait pris les commandes d’une équipe en difficulté avec l’ambition de lui redonner un élan. Ses débuts avaient été encourageants, avec deux victoires en championnat, notamment face à Lyon. Mais les résultats se sont ensuite dégradés.



Seulement deux mois sur le banc



La défaite dans le derby du Nord contre Lille (1-0), fin octobre, a été suivie d’une semaine particulièrement difficile pour les Lensois : un revers à domicile face à Côme (1-9) en Ligue des champions, puis une nouvelle défaite devant leur public contre l’OM (1-2), dimanche. Malgré une prestation jugée intéressante face aux Marseillais, le RC Lens, désormais 11ᵉ de Ligue 1, n’a pas enrayé sa mauvaise série. Cette première expérience comme entraîneur principal n’aura donc duré que deux mois pour le technicien ajaccien de 41 ans, qui avait auparavant connu le club comme joueur puis comme entraîneur adjoint.

