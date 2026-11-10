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Intempéries en Corse-du-Sud : une cellule d'appui mise en place pour accompagner les entreprises sinistrées


La rédaction le Mardi 10 Novembre 2026 à 10:46

Alors que les violentes intempéries qui ont frappé l'Extrême-Sud de la Corse la semaine dernière ont causé d'importants dégâts, les services de l'État annoncent ce mardi la mise en place d'une cellule d'appui destinée aux entreprises et aux exploitations agricoles touchées afin de les accompagner dans leurs démarches et faciliter la reprise de leur activité. Une permanence d'accueil a également été ouverte à Porto-Vecchio.



Intempéries en Corse-du-Sud : une cellule d'appui mise en place pour accompagner les entreprises sinistrées
Après les fortes pluies et les inondations qui ont durement touché la région de Porto-Vecchio en fin de semaine dernière, l'heure est désormais au bilan des dégâts et à la reprise de l'activité pour les nombreux professionnels sinistrés. Afin de leur venir en aide, la préfecture de Corse-du-Sud annonce ce mardi la création d'une cellule d'appui au sein de la Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP).
 
Ce dispositif s'adresse aussi bien aux entreprises qu'aux commerçants, artisans, travailleurs indépendants et exploitants agricoles ayant subi des dommages matériels, une interruption de leur activité ou des difficultés économiques à la suite de cet épisode météorologique. Il doit notamment permettre de « faciliter les démarches des entreprises, les aider à identifier les solutions mobilisables et leur permettre d'être orientées le plus rapidement possible vers les partenaires locaux en capacité de les accompagner », précise la préfecture dans un communiqué.
 
Les professionnels concernés peuvent dès à présent prendre contact avec cette cellule par courriel à l'adresse intemperies-sud-corse@corse-du-sud.gouv.fr, ou par téléphone au 07 88 91 67 15, du lundi au vendredi, de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 18 heures.
 
En parallèle, une permanence d'accueil et d'accompagnement a également été mise en place à Porto-Vecchio, dans les locaux de la communauté de communes du Sud Corse, au sein de l'espace de coworking situé résidence San Gabriellu, rue Vincentellu d'Istria. Les professionnels sinistrés peuvent s'y rendre du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 14 heures à 16 heures.
 
Au-delà de ces dispositifs, les services de l'État rappellent que « l'ensemble des partenaires locaux dont les communautés de communes du Sud Corse et de l'Alta Rocca, les chambres consulaires, les fédérations professionnelles et les agences territoriales restent pleinement mobilisés » et continuent de proposer leurs accueils habituels afin « d'accompagner les professionnels sinistrés et favoriser la reprise de leur activité ».




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