Assassinat d’Antoine Sollacaro : Mickaël Ettori devant la cour d’assises d’Aix-en-Provence

Les procès s'enchaînent pour cet homme de 53 ans depuis que les gendarmes ont mis fin, le 13 décembre 2025, à sa cavale de cinq années.



Après une condamnation en mai dernier à douze ans de prison pour blanchiment par le tribunal correctionnel de Marseille, c'est devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence que Mickaël Ettori est jugé jusqu'au 17 novembre.

Il est mis en cause pour son rôle dans l'assassinat, il y a 14 ans, de l'ancien bâtonnier du barreau d'Ajaccio Antoine Sollacaro.



Le premier procès de l'affaire Sollacaro s'était déroulé entre novembre et décembre 2025. L'homme considéré comme le tireur ayant abattu l'avocat le 16 octobre 2012 avait été reconnu coupable et condamné à 30 ans de réclusion criminelle.



Selon l'accusation, le mobile du crime serait la rivalité entre la bande du "Petit Bar" et le clan Orsoni, sur fond de mainmise économique sur la Corse-du-Sud. Antoine Sollacaro était notamment l'avocat de l'ex-dirigeant nationaliste Alain Orsoni. Il avait été abattu de cinq balles dans la tête par des assaillants à moto alors qu'il venait d'acheter son journal comme tous les matins dans la même gare-service d'Ajaccio. Ce crime avait provoqué une onde de choc sur l'île.



Présenté comme un pilier du grand banditisme corse, "financier" de la bande du Petit Bar - ce qu'il nie - Mickaël Ettori est accusé d'avoir joué un rôle dans les préparatifs de l'assassinat d'Antoine Sollacaro.



La famille de l'avocat espère, à travers ce nouveau procès, "comprendre très précisément ce qui a pu être le ressort de cette entreprise criminelle" dont la motivation était "d'instiller la peur" sur l'île, a déclaré à l'AFP Luc Febbraro, avocat de la famille Sollacaro.



Lors du premier procès de 2025, Mickaël Ettori, jugé par défaut, avait écopé de 15 ans de prison. Il avait fait opposition à sa condamnation après son arrestation entraînant l'annulation de la décision de justice le concernant et donc ce nouveau procès.



Lors de sa comparaison à Marseille en mai dernier pour d'importantes opérations de blanchiment international au profit de l'équipe du Petit Bar, il avait été décrit par le parquet comme "le pont entre le monde de la criminalité organisée et le monde de la finance en col blanc", au service d'une "association mafieuse impliquée depuis des décennies dans des trafics internationaux de stupéfiants, des extorsions de commerce" et qui a mis "une chape de plomb sur la Corse-du-Sud".

