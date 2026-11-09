Prix du carburant en Corse : le collectif contre la cherté des carburants interpelle le préfet

Un peu plus d’une semaine après la libération par le gouvernement de 10 millions de barils de gazole issus des stocks stratégiques pour faire baisser les prix du carburant à la pompe, le collectif « Agissons contre la cherté des carburants en Corse » s’interroge sur l’effet de cette décision sur l’île. Dans un courrier adressé ce lundi à Éric Jalon, préfet de Corse, le collectif, par la voix de Frédéric Poletti, son porte-parole, estime que la baisse du prix des carburants constatée sur le continent n’est pas effective en Corse. « Il y a une obligation fixée par un décret de répercuter cet avantage jusqu’aux consommateurs : il y a eu une baisse de 18,9 centimes d’euros par litre en moyenne sur le continent », explique-t-il. « Or, en Corse, le prix a baissé de 2,6 centimes d’euros par litre. Le 30 octobre, la Corse était la région où le gazole était le moins cher en France, et le 7 novembre, on est redevenu la région où le gazole est le plus cher. On voit bien qu'il y a une sacrée différence de baisse. »





Selon Frédéric Poletti, « à partir du moment où il y a un tel écart, il convient quand même de s'intéresser aux raisons ». « S’il s’était produit la même chose dans les autres régions, on aurait pu imaginer des délais d’approvisionnement », souligne-t-il. « Mais ça a été quasi instantané partout ailleurs, sauf chez nous. Pourquoi faisons-nous exception ? » Avec son courrier, le collectif entend ainsi demander au préfet « ce que l’État fait concrètement pour faire appliquer en Corse le décret qu’il a lui-même pris ». « Dans le décret, il y a une obligation d’indiquer à la pompe la répercussion de cet avantage économique [article 1 du décret du 26 octobre 2026 : Tout distributeur de gazole soumis aux obligations [...] d’information du consommateur sur le montant de la baisse de prix y procède sur le lieu de vente. Le consommateur est informé de manière claire par un affichage visible, lisible et aisément accessible dans l'emprise de la station-service, ndlr]. Ici, il n'y a rien d’indiqué dans un grand nombre de stations », estime le porte-parole du collectif. « On demande au préfet quelles mesures, quels moyens, quels contrôles il compte mettre en œuvre pour veiller à la bonne application d'un décret qui a été signé par l'État qu'il est censé représenter. »





Dans son courrier, le collectif précise qu’il demande au préfet « de rendre publics, dès qu’ils seront disponibles, les volumes de gazole issus des stocks stratégiques effectivement destinés à la Corse, les opérateurs concernés, le montant de l’avantage économique correspondant et les conditions dans lesquelles cet avantage a été transmis jusqu’au consommateur final ». « Le contrôle ne peut pas se limiter aux stations-service. La station est le dernier maillon visible de la chaîne. Si l’avantage n’est pas transmis en amont, elle ne peut évidemment pas le répercuter. Il faut donc contrôler l’ensemble de la chaîne, depuis les opérateurs qui bénéficient des stocks stratégiques jusqu’au prix payé à la pompe. »





Le collectif insiste également sur le fait qu’il a « depuis plusieurs années étudié les écarts avec le continent, suivi les marges et les différents réseaux, et construit un observatoire indépendant à partir des données publiques ». « Ce que nous attendons désormais de l’État, ce sont des contrôles et leurs résultats. Quand l’État fixe une règle, il doit vérifier qu’elle est appliquée. Et lorsque la Corse passe en quelques jours de la région la moins chère à la région la plus chère pour le gazole, pendant que les autres régions bénéficient d’une baisse massive, il devient difficile de comprendre que l’on n’entende toujours rien sur les contrôles engagés dans l’île », écrit-il. Frédéric Poletti conclut : « Pour lever ces interrogations, il faut des contrôles et ces contrôles doivent être diligentés par le préfet. »

