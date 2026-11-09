Bastia - Lancement des travaux des voies douces

« Ce programme qui comprend plusieurs phases traduit la volonté de la CAB de proposer aux habitants des alternatives de déplacement, accessibles à tous, respectueuses de l'environnement et contribuant à améliorer la qualité de vie sur l'ensemble de l’agglomération » déclare Louis Pozzo di Borgo, président de la Communauté d’Agglomération de Bastia. « L’objectif étant de développer un véritable réseau de mobilités douces, cohérent, continu, permettant de faciliter les déplacements du quotidien, les loisirs, vélos, marches, trottinettes, et de connecter, à terme la CAB aux territoires voisins de Marana Golu et du Cap Corse qui eux aussi développent des voies douces ».







Ce projet de voies douces a été adopté en 2021 en conseil communautaire et le contrat de projet signé au mois de juin dernier avec l’Etat porte sur la réalisation des études techniques et travaux des 2 premières phases du programme. Le lancement des travaux de la phase 1 ce lundi 9 novembre marque une étape déterminante dans la concrétisation de ce programme.

« Le projet global comprend l’aménagement de 18 km pour un budget de 18 millions d’euros » souligne L. Pozzo di Borgo. « Une réalisation qui irrigue l’économie locale sur 3 ans. C’est donc un programme d’investissement ambitieux permettant une réelle connexion entre le piémont et la plage, pour le bien-être de nos administrés et qui permettra de pacifier l’usage de la voiture ».

Un projet qui tenait également à cœur au maire de Bastia, Gilles Simeoni : « C’est un projet exemplaire et stratégique dans un contexte où la mobilité douce est au 1er rang des préoccupations avec mobilisation des fonds européens, soutien de l’activité économique locale, réponse à un besoin de connexion des quartiers sud avec le centre-ville. Un projet qui s’ajouter aux 20 km de voies douces de Marana-Golo ». De son côté le Secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, Arnaud Millemann, met en avant le rôle du PTIC, Plan de Transformation et d'Investissement pour la Corse : « Ce projet financé à 70% par le PTIC montre l’importance de celui-ci dans la transformation de la Corse et de la vie des gens. Ce projet acte un effort collectif, un choix collectif, une organisation collective, un choix écologique fort, un désenclavement, favorisant la pratique sportive et la marche ».







Et puis la satisfaction de l’association « Adrien Lippini, Un vélo, une vie » à travers la déclaration de Gilbert Lippini :

« Dès la création de notre association en 2009 nous avons milité pour la création de voies cyclables et de pistes cyclables en Corse. Actuellement sur Bastia, les voies douces représentent près de 20 kilomètres, et le samedi après-midi on y fait des balades en vélo électrique pour que les gens apprennent à se servir des vélos, apprennent à les reconnaître, pour pouvoir se déplacer le plus librement possible par la suite. Cette nouvelle voie douce constitue un gros plus d’autant que ça ne va certainement pas s'arrêter là. Avec le temps on se rend compte que les déplacements en vélo vont devenir de plus en plus importants sur Bastia et donc il va falloir faire des aménagements, parce que tant qu'il n'y aura pas d'aménagements, il n'y aura pas de cyclistes qui s'en serviront. Pour que les personnes qui font leur trajet urbain pour aller travailler ou pour aller faire leurs courses en vélo, il faut des voies douces et des pistes cyclables. Tant qu'il n'y en aura pas, les gens ne se serviront pas de vélo ».





Les phases du projet

L'aménagement des voies douces est organisé en 2 phases : La phase 1 dont les travaux débutent en ce mois de novembre et la phase 2 programmée en 2027. Ces 2 premières phases, inscrites dans le contrat de projet, représentent un investissement global de 9,3M€ financé à hauteur de 6,5M€ par l’Etat au titre du PTIC et de 2,7M€ par la CAB. Deux phases supplémentaires sont prévues à l’horizon 2028, afin de poursuivre et de compléter le développement du réseau sur l’ensemble de l’agglomération. A terme, le programme prévoit l’aménagement de plus de 18km de réseau, pour un investissement total estimé à 17,9M€.





Concernant la phase 1 qui débute ce lundi 9 novembre, elle est composée de 4 segments sur les communes de Bastia (Route Royale - Avenue de la Libération - Zone Activités Erbaiolu : segments 1,2,3) et Furiani (Parc Luccianella et parc de Fornacina, segment 4) pour un linéaire total de 2,7 km. Coût total : 5 572 079 € HT, financés à hauteur de 70% par l’Etat (PTIC) et 30% par la CAB.





Durée des travaux phase 1

Segment 1 : Route Royale / A Rinella, Bastia (370m) : 4 mois

Segment 2 : Avenue de la Libération / A Rinella (430 m) : 12 mois

Segment 3 : Zone d'activités d'Erbaiolu, Bastia (1080 m) : 10 mois

Segment 4 : Parc Luccianella, Furiani (808 m) : 4 mois.