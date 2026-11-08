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Rugby régional - Le RC Lucciana doit s'en contenter


GAP le Dimanche 8 Novembre 2026 à 17:57

Fortunes diverses ce week-end pour les clubs corses engagés dans les différents championnats.



Encore unn beau succès pour Bastia XV au stade Victor-Serafini
Encore unn beau succès pour Bastia XV au stade Victor-Serafini
Toutes les équipes corses étaient sur le pré ce dimanche dans le cadre des différents championnats.


En Fédérale 3, le RC Lucciana jouait sur la pelouse de Salon-de-Provence, les joueurs de David Pocq menaient 24 à 22 à la pause avant de voir les Provençaux revenir lors de la seconde période. A la 78e, les Luccianais recollaient  à 31-32 avant qu'une pénalité de Balfournier sur la sirène ne scelle le succès Salonnais sur la marque de 35 à 31. Les Rouge et Noir repartent, toutefois de Salon avec la maigre consolation du bonus défensif au terme d'une rencontre qu'ils semblaient en mesure de remporter.
Pour sa part la réserve engagée en Excellence B, n'a pas vécu le même scénario en lever de rideau de la F3. Les Luccianais  se sont en effet lourdement inclinés 61 à 0.


Chez les féminines, les Ponettes rendaient visite en milieu de journée à leurs homologues du SMUC pour le compte du championnat de Fédérale 2. Les protégées d'Angie Manca ont été sévèrement battues sur le score de 38 à 0.


En Régional 1, le match entre Portivechju Rugby et Hyères-Carqueiranne ne s'est pas joué, aujourd'hui à Lecci, en raison des intempéries inédites et catastrophiques vécues par la région porto-vecchiaise en cette fin de semaine.
Du côté du championnat de Régionale 2, nos représentants ont fait carton plein à commencer par le RC Ajaccio dans la Poule 1, qui a largement dominé Gap 36 à 17, sur la pelouse de Sarrola. Un succès bonifié qui permet aux Ciel et Blanc de conforter leur deuxième place au classement. 
Dans la Poule 2, Bastia XV sur son terrain de Volpaghju est venu à bout des Varois du Las 39 à 19. Une victoire bonifié de très bon augure pour les Bastiais qui joueront dimanche prochain sur le terrain d'Antibes leader de la Poule avec 19 points soit une toute petite unité de plus que les Bleus.
De son côté le CRAB a confirmé son redressement dans cette compétition. Les Balanins se sont, en effet, imposés 36 à 26 sur le terrain de Saint-Laurent du Var. Un bel enchaînement pour nos équipe au sein de ce championnat.
 
Les résultats des jeunes
 
Juniors féminines : I Stampi - SMUC 52-5
Cadets Régionale 1: Tarascon - Cismonte 36-12
juniors : RC Marseille bat RC Ajaccio 22-12
Cadets : RC Ajaccio bat RC Marseille 74-14




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