Rugby régional - Le RC Lucciana doit s'en contenter

Toutes les équipes corses étaient sur le pré ce dimanche dans le cadre des différents championnats.





En Fédérale 3, le RC Lucciana jouait sur la pelouse de Salon-de-Provence, les joueurs de David Pocq menaient 24 à 22 à la pause avant de voir les Provençaux revenir lors de la seconde période. A la 78e, les Luccianais recollaient à 31-32 avant qu'une pénalité de Balfournier sur la sirène ne scelle le succès Salonnais sur la marque de 35 à 31. Les Rouge et Noir repartent, toutefois de Salon avec la maigre consolation du bonus défensif au terme d'une rencontre qu'ils semblaient en mesure de remporter.

Pour sa part la réserve engagée en Excellence B, n'a pas vécu le même scénario en lever de rideau de la F3. Les Luccianais se sont en effet lourdement inclinés 61 à 0.





Chez les féminines, les Ponettes rendaient visite en milieu de journée à leurs homologues du SMUC pour le compte du championnat de Fédérale 2. Les protégées d'Angie Manca ont été sévèrement battues sur le score de 38 à 0.





En Régional 1, le match entre Portivechju Rugby et Hyères-Carqueiranne ne s'est pas joué, aujourd'hui à Lecci, en raison des intempéries inédites et catastrophiques vécues par la région porto-vecchiaise en cette fin de semaine.