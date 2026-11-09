Décès de Dédé Fraticelli : le « mago » du Sporting Club de Bastia s'en est allé





(Photo Gérard Baldocchi)





Il appartenait à cette génération d'hommes qui ont écrit, dans l'ombre des joueurs et des entraîneurs, quelques-unes des plus belles pages de l'histoire du Sporting Club de Bastia.

Dédé Fraticelli était de ceux-là. Kinésithérapeute du club à l'époque de la formidable aventure européenne de 1978, il avait largement contribué à maintenir sur pied les hommes de Pierre Cahuzac, jusqu'à cette finale de Coupe de l'UEFA entrée dans la mémoire collective bastiaise ou bien encore un peu plus tard jusqu'à la finale victorieuse de 1981 en coupe de France.





Installé durant de longues années à Lupino, où il partagea son cabinet avec Paul Leonetti, puis Pierre Savelli, Dédé était devenu un rouage essentiel du staff médical du Sporting. Avec son compère, le docteur Tony Fani, il formait un duo de « faiseurs de miracles », capable de remettre sur pied des joueurs que l'on croyait condamnés à de longues semaines d'indisponibilité.

Dédé, en particulier, était passé maître dans l'art de raccourcir les délais de récupération. Entre ses mains, les blessures semblaient parfois guérir plus vite que prévu. Un savoir-faire qui lui avait valu ce surnom de « mago », que Pierre Cahuzac et Jules Filippi, comme tant d'autres au Sporting, lui reconnaissaient volontiers.





Mais le secret de Dédé ne résidait peut-être pas uniquement dans ses mains expertes. Il y avait aussi ce sourire qu'il affichait presque en permanence, ce regard malicieux derrière ses lunettes et cette manière bien à lui de rassurer les joueurs qui passaient entre ses mains.

Au terme de ses activités professionnelles à Bastia, Dédé Fraticelli avait retrouvé son Aléria de cœur. Il n'y avait jamais oublié le Sporting, dont il continuait à suivre les fortunes diverses. Toujours aussi actif et passionné de sport, il avait également pris la présidence du Tennis Club local.

Avec sa disparition, c'est un autre visage familier du Sporting de la grande époque qui s'efface. Un de ces hommes de l'ombre sans lesquels les exploits des joueurs n'auraient peut-être pas eu tout à fait la même saveur.

Ses obsèques seront célébrées ce mardi 10 novembre à 10h30 en l'église Saint-Marcel d'Aleria.

Corse Net Infos présente ses sincères condoléances à sa famille, à ses proches ainsi qu'à toutes les personnes touchées par ce deuil.