La Messe des Corses célébrée le 9 décembre au Sacré-Cœur de Montmartre

La messe sera en accès libre. Les participants sont invités à se présenter dès 19h15 afin de tenir compte des contrôles de sécurité.
La soirée se poursuivra par un spuntinu dans le jardin de la basilique, de 20h30 à 22h30. Ce moment de convivialité est payant et nécessite une inscription préalable sur HelloAsso.
Les participations contribueront au soutien de l’Église de Corse et à la formation des séminaristes corses.
La soirée se poursuivra par un spuntinu dans le jardin de la basilique, de 20h30 à 22h30. Ce moment de convivialité est payant et nécessite une inscription préalable sur HelloAsso.
Les participations contribueront au soutien de l’Église de Corse et à la formation des séminaristes corses.
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