Colère des agriculteurs : suivez les manifestations prévues en Corse ce jeudi

Une mobilisation qui a aussi la particularité de réunir, main dans la main, les six syndicats agricoles de l’île. «

», souligne François Cianfarani, présidente de la FDSEA 2A.

«

», explique pour sa part Jean-Baptiste Cantini, président de la MSA de Corse. «

», déplore-t-il.

Au-delà de l’aide d’urgence réclamée après un été particulièrement difficile, le président de la MSA insiste surtout sur la nécessité d’apporter des réponses plus durables aux difficultés du monde agricole insulaire. «

Pour y parvenir, plusieurs leviers doivent selon lui être actionnés. «

».

Après l’arrivée du cortège de tracteurs en milieu de matinée, une centaine de personnes sont désormais rassemblées dans le calme devant la préfecture d’Ajaccio. Parmi elles, des agriculteurs bien sûr, mais aussi plusieurs responsables politiques, des membres d’U Sindicatu pà a difesa di i piscadori corsi, venus afficher leur solidarité fraternelle, ainsi que de nombreux soutiens au monde agricole.Nous sommes là en intersyndicale car nous sommes tombés d’accord sur pas mal de points, notamment sur le fait de refuser les 1,3 million d’euros proposés par l’État dans le cadre du plan CASI face à la sécheresse qui sévit sur la CorseNous sommes réunis aujourd’hui ensemble devant la préfecture d’Ajaccio car nous voulons montrer que la Corse ne se traite pas comme une ligne statistique sur un tableur ExcelC’est aujourd’hui le traitement que fait Paris de la Corse : une simple ligne sur un tableur Excel, des règles de trois, de la proportionnalité avec le nombre d’exploitations… Sauf que la réalité, c’est que nous connaissons la sécheresse depuis des décennies quand la France reçoit son premier coup de chaud cette année. Et on s’aperçoit seulement que la sécheresse a des conséquences importantes sur le terrainLe problème, c’est qu’aujourd’hui nos exploitations n’ont plus de trésorerie pour investir et pour préparer les sécheresses de demain, car on va vers un changement climatique. Aujourd’hui, nos agriculteurs n’arrivent même plus à remplir leurs frigidaires. Nous ne faisons pas l’aumône. Ce que les agriculteurs demandent, c’est de pouvoir vivre de leurs productions ».Il y a des moyens à court terme à travers de l’aide à la trésorerie. Mais il y a aussi des moyens à moyen et à long terme, comme le foncier, le social. Nous voulons construire avec l’État un réel plan pour pouvoir préparer demain et remplir les frigidaires aujourd’hui



« On voit que les services de l’État nous ont classé comme une région qui subit pour la première fois une sécheresse, alors que depuis 2003 nous enchainons sécheresses et canicule », grince de son côté, Romain Rubini, éleveur ovin et bovin dans la plaine du Liamone, vice-président de la chambre d’agriculture et président du syndicat Mossa Paisana. « Comparé à d’autres régions, les chiffres annoncés ne nous suffisent pas. Seulement pour la spéculation des ovins et des caprins, pour pouvoir maintenir la production laitière jusqu’au mois de décembre et la première repousse d’herbe, il nous faudrait 5 millions d’euros », pose-t-il.



Mais au-delà du montant des aides, Romain Rubini attend surtout que la situation particulière de l’agriculture insulaire soit enfin reconnue. « Nous n’attendons pas grand-chose des services de l’État, mais au moins la reconnaissance d’être la région métropolitaine la plus excentrée au sud. Si les régions du nord de la France ont connu des sécheresses pour la première fois, nous, cela fait déjà plus de 20 ans que nous les subissons », insiste-t-il, rappelant que les exploitants ont déjà dû adapter leurs pratiques au fil des années pour tenter de préserver leurs cheptels et leur production.



Car pour l’éleveur, l’urgence actuelle doit aussi pousser à préparer les exploitations aux conséquences du changement climatique. « Cela peut devenir compliqué si on ne met pas en place certaines méthodes de travail, et en même temps des financements pour obtenir des retenues collinaires », prévient-il. Il réclame également un allègement des contraintes administratives, avec « moins de paperasse à remplir et des contrôles qui ne sont pas adaptés à nos terrains ». À court terme, Romain Rubini espère la mise en place d’un véritable plan d’urgence pour l’île. « Nous ne sommes pas là pour réclamer l’aumône, ni un dû, mais seulement une réelle reconnaissance de notre agriculture qui subit des sécheresses depuis plus de 20 ans », martèle-t-il. Faute de réponses jugées satisfaisantes à l’issue de cette mobilisation, il prévient que les agriculteurs sont prêts à aller plus loin et à durcir le mouvement. « Si l’avis de la préfecture n’est pas positif, nous allons doubler les actions », insiste ainsi François Cianfarani, présidente de la FDSEA 2A.



