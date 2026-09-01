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A màghjina - L’ultimu focu di u ghjornu sopra à u Nebbiu


le Jeudi 24 Septembre 2026 à 07:25

Depuis le col de Teghime, le regard embrasse les reliefs du Nebbiu jusqu’au golfe de Saint-Florent. Le soleil disparaît à l’horizon, laissant une bande de lumière sur la mer. Au-dessus des villages déjà dans l’ombre, les nuages gardent encore les couleurs du couchant.
Si, comme Sabrina Mariani, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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