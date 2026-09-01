Conférence sur les OVNIS à Bastia

La Galerie Noir et Blanc à Bastia propose ce jeudi 24 septembre à 18 heures une conférence sur les objets volants non identifiés.

Cette conférence intitulée « OVNI : Le grand mystère » donnée par Christophe Canioni invite le public à explorer le phénomène OVNI à travers des témoignages, des observations et des faits documentés. Le conférencier reviendra sur plusieurs événements marquants qui continuent aujourd’hui d’interroger chercheurs et passionnés. Les différentes hypothèses permettant d’expliquer ces phénomènes seront également abordées. Entre science, enquêtes et mystères, cette rencontre offrira un éclairage accessible sur un sujet qui fascine depuis des décennies.

Un temps d’échange permettra enfin au public de partager ses questions et réflexions.