« Un’ochjata nant’à 3œil », première exposition de la saison culturelle à Una Volta

« Un’Ochjata nant’a 3œil, prononcer - 3zeuille-, est une exposition d’illustration et de bande dessinée jeunesse d’une maison d’édition indépendante reconnue pour la qualité de ses productions en direction du jeune public » nous révèle Juana Macari, la directrice du centre culturel. « 3œil » est une maison d’édition, basée à Reims, née des envies et savoir-faire des membres de l’atelier 3œil, spécialisés en illustration, graphisme et fabrication. Les « œils » typographiques désignent en imprimerie les parties en relief des lettres en plomb qui reçoivent l’encre. L’œil est le trait d’union entre graphisme et impression, deux points sensibles pour notre collectif attaché aux signes et féru de fabrications astucieuses comme d’impressions artisanales. Et bien qu’il soit l’élément capital, 3œil s’écrit tout en minuscule et au singulier, car le travail, même décliné au pluriel, se veut personnel. Le livre est pour eux un lieu d’expérimentations, pensé comme un tout. Des premières esquisses à l’impression, le même soin est accordé à chaque étape du projet. « Entre concepts graphiques, jolies histoires, et belles fabrications, notre centre propose de découvrir l’univers de cette maison d’édition au travers de la série Philonimo, pensée pour les plus petits, et de la bande dessinée Forbans ! une aventure humoristique et tout public » précise J. Macari.

Les « Philonimo », de l’autrice Alice Brière-Haquet, sont des petites bêtes, pas… bêtes. Les albums permettent de découvrir les concepts philosophiques de douze penseurs, inspirés par les animaux afin d’illustrer leurs propos.

Au fil d'un récit extravagant riche d'une galerie de personnages hauts en couleurs, « Forbans ! », de Renaud Farface et Olivier Philipponneau, traite de la découverte de soi et du choix de sa destinée.

L’exposition présente différentes techniques graphiques ainsi que des jeux d’artistes spécialement conçus par 3œil pour accompagner ses expositions. A l’occasion de cette inauguration, Alice Brière-Haquet et Olivier Philipponneau, ont animé une série d’ateliers avec le public scolaire. En amont de cette expo, Olivier Philipponneau est intervenue auprès du public scolaire lundi 21 et mardi 22 septembre. De son côté Alice Brière-Haquet animera des ateliers d’écriture autour de la philosophie ce jeudi 24 et vendredi 25 septembre, également auprès des élèves des écoles de Bastia.