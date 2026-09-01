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Stonde di vita avec… Jean-Antoine Ottavi,chef privé


le Mercredi 30 Septembre 2026 à 18:52

Des tables dans des lieux à couper le souffle, de la créativité et beaucoup de gourmandise... @Jacorsica, Jean-Antoine Ottavi est chef privé. Il nous fait découvrir sa cuisine à Bonifacio avec une vue imprenable sur la citadelle.








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