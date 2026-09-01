Nouvelle grille, nouveaux visages : ICI RCFM fait sa rentrée

« Que les auditeurs se sentent encore plus chez eux, comme à la maison. » La formule de Marie Bronzini résume assez bien l’ambition affichée par ICI RCFM pour cette nouvelle saison. La station insulaire de Radio France présentait, ce mercredi matin à Ajaccio, sa grille de rentrée 2026-2027, en présence notamment de Rose Paolacci, directrice d’ICI RCFM, Marie Bronzini, directrice des programmes et Patrick Rossi, rédacteur en chef. Une rentrée qui intervient dans un contexte de transformation profonde des usages. La radio traditionnelle doit désormais composer avec les réseaux sociaux, les plateformes numériques, la vidéo et les podcasts. ICI RCFM n’échappe pas à cette évolution mais conserve une assise importante dans l’île : 37 300 personnes l’écoutent chaque jour, soit 200 auditeurs quotidiens supplémentaires en un an, tandis que le site et l’application enregistrent 470 000 visites mensuelles. « Les résultats sont encore très bons pour notre radio, malgré l’érosion du média, une érosion que vivent tous les autres médias également », souligne Patrick Rossi, rédacteur en chef. « Nous maintenons le cap, nous maintenons notre nombre d’auditeurs et les audiences sont bonnes. »





Une matinale renforcée et davantage d’interactivité



Premier changement visible : la matinale, diffusée du lundi au vendredi de 6 heures à 9 heures, se renforce. Autour d’Isabelle Don Ignazi, plusieurs voix doivent désormais intervenir dans une formule davantage construite autour du collectif et de l’échange. Fabrice Fenouillère rejoint notamment le rendez-vous à 7 heures pour un jeu quotidien consacré au patrimoine et à l’histoire de l’île. Informations locales, météo, circulation, mobilité, emploi, sport, invités et chroniques rythmeront toujours ces trois heures, avec également une diffusion télévisée sur ICI Via Stella entre 6h30 et 9 heures.





« Nous avions envie que les auditeurs se sentent encore plus chez eux, comme à la maison, avec un véritable tour de table et des interventions multiples », explique Marie Bronzini, responsable des programmes. L’interactivité constitue d’ailleurs l’un des fils rouges de cette rentrée. « Cela nous paraît essentiel qu’un média ne se consomme pas de façon passive. Au contraire, ce sont aussi les auditeurs qui font la radio. » Une philosophie partagée par Rose Paolacci. « Il faut que, du matin à 6 heures jusqu’au soir à 19 heures, les auditeurs puissent échanger avec nous, donner leur point de vue, proposer quelque chose, raconter leur territoire ou apporter des clés de compréhension sur ce qui se passe autour d’eux. » La grille s’enrichit également d’un rendez-vous consacré au bien-être, à la cuisine et au slow life entre midi et 14 heures avec Cécilia Cantelli.





La langue corse davantage présente dans le quotidien



L’autre axe majeur de cette rentrée concerne la langue corse. La station veut renforcer sa présence mais surtout l’inscrire davantage dans le quotidien, sans la cantonner aux émissions traditionnellement associées à la culture, au patrimoine ou à l’histoire. « Il y a un véritable besoin d’entendre la langue corse autrement que lorsqu’on parle d’histoire ou de patrimoine. Il faut entendre le corse dans la vie quotidienne, de façon naturelle », insiste Rose Paolacci. Plusieurs nouveaux rendez-vous viennent illustrer cette volonté. Liami, diffusé le samedi à 13 heures, mêlera créations actuelles et traditions sous la conduite de Cédric Savelli. Le billet d’humeur O Paul ! sera proposé à plusieurs moments de la semaine. Chì ne pensi donnera notamment la parole aux enfants autour de grandes questions de la vie, tandis que la comptine pédagogique Lillina, diffusée chaque jour à 16h27, permettra aux plus jeunes d'enrichir leur vocabulaire en langue corse à travers le quotidien d’une petite fille.



Pour Marie Bronzini, le principe est celui d’un bilinguisme assumé : « C’est du va-et-vient entre les deux langues. Il ne s’agit surtout pas de créer une sorte de ghetto dans lequel on enfermerait la langue corse. » L’information est également concernée. Les journaux en langue corse restent proposés à 6h30, 7h30 et 8h30 et des flashs sont diffusés à 10 heures et 11 heures. Une présence que la rédaction souhaite encore développer. « C’est un plus, mais ce n’est pas encore suffisant », reconnaît Patrick Rossi, qui évoque une réflexion pour parvenir à proposer à terme des journaux en langue corse également l’après-midi.





Le numérique pour aller chercher les jeunes



L’enjeu est aussi générationnel. Après plusieurs départs de figures historiques de la station, ICI RCFM a renouvelé une partie de ses équipes avec de jeunes journalistes et animateurs, notamment bilingues. « Ce renouvellement nous permet aujourd’hui de faire évoluer les choses tout en conservant nos fondamentaux », explique Rose Paolacci. Une nouvelle génération que la station veut également retrouver de l’autre côté du micro. Pour toucher un public qui ne consomme plus nécessairement l’information à travers un poste de radio, RCFM mise désormais davantage sur le téléphone, les réseaux sociaux, le site et l’application. « Nous avons le devoir d’être présents sur ces plateformes », poursuit la directrice. « Nous devons proposer une lecture, ou même une vidéo, de ce que nous avons fait à la radio sur un support numérique. »





Les podcasts prennent ainsi une place croissante. Ils permettront de retrouver les analyses de « L’invité de la rédaction », les conseils pratiques des experts de la station dans les domaines de la santé, du logement, de l’éducation, du patrimoine ou de la consommation, ainsi que les journaux d’information. À l’échelle nationale, cette mutation est déjà largement engagée : le réseau ICI, fort de 44 stations locales et de 2,2 millions d’auditeurs quotidiens, revendique 14,9 millions d’internautes par mois, 59,8 millions de visites mensuelles et 46 millions de vidéos vues chaque mois.





« Dites-le ICI » pour prendre le pouls des Corses



À l’approche des prochaines échéances électorales, ICI RCFM va également sortir de ses studios avec un dispositif baptisé « Dites-le ICI ». Un isoloir équipé d’un ordinateur parcourra chaque semaine différents territoires de l’île afin de recueillir la parole des habitants autour de cinq questions. Pas question, assure la direction, de demander aux participants pour qui ils comptent voter. « Nous voulons savoir ce dont ils ont besoin, quelles sont leurs craintes, leurs espérances, quels sont les sujets qui les préoccupent et ce qu’ils attendent aujourd’hui », précise Rose Paolacci.



Décliné dans les 44 stations du réseau, le dispositif doit permettre à Radio France de recueillir une importante matière sur les préoccupations de la population. Avec, en Corse, une déclinaison toute particulière : « Ce qui nous intéresse, c’est de prendre le pouls des Corses. » Entre renouvellement des équipes, virage numérique et renforcement du bilinguisme, ICI RCFM entend ainsi évoluer sans rompre avec ce qui constitue depuis longtemps son principal point d’ancrage : cette relation quotidienne avec ses auditeurs. « C’est un peu notre ADN », résume Patrick Rossi.











