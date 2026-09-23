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Les brèves

Programme d’animations dans les médiathèques d’Ajaccio  23/09/2026

Semaine européenne de l’environnement et du développement durable. (SEDD)
 
Avec ses 17 Objectifs de Développement Durable (ODD), l’agenda 2030 pour le développement durable récemment adopté par les Nations Unies identifie les défis clés qui demandent une action urgente à tous les niveaux et par tous les acteurs de nos sociétés. La Semaine européenne de l’environnement et du développement durable (SEEDD) contribue à cet agenda transformatif, ambitieux et universel, en suscitant l’organisation d’activités de terrain en lien avec – et en soutien – des ODD. A ce titre, la SEEDD vise à accroître la sensibilisation à l’agenda 2030 dans toute l’Europe et encourage les parties prenantes de tous les territoires à s’engager activement pour un développement durable.
Les bibliothèques et médiathèques, structures culturelles de proximité les plus fréquentées sur le territoire français, se sont imposées comme actrices de la transition écologique et sociale en favorisant la transmission du savoir et le partage des connaissances. Au sein du réseau de bibliothèques et des médiathèques de la ville d’Ajaccio, la contribution aux 17 objectif de développement durable peut ainsi se décliner sous plusieurs formes, à travers la mise œuvre d’actions dans le cadre de la semaine européenne de l’environnement et du développement durable.
 
Cet évènement aura ainsi pour objectif de sensibiliser le public aux différents enjeux environnementaux en mettant à l’honneur les différents acteurs, institutionnels, privés et associatifs, impliqués dans le développement durable. Ces temps de rencontres et d’échanges devront également permettre de faire connaitre au plus grand nombre les actions concrètes en faveur de l’environnement que chacun peut individuellement mettre en œuvre.
 
Objectifs de l’évènement :
 Contribuer à informer et sensibiliser le public
 Aider les publics à identifier des informations fiables sur l’ensemble des sujets concernés par le développement durable.
 Favoriser l’éco-citoyenneté en encourageant les initiatives partagées et les bonnes pratiques individuelles
 Encourager les échanges et les débats entre le public et les acteurs du développement durable sur le territoire
 Faire connaître et favoriser l’accès au fonds thématique du réseau des médiathèques Animations
 Ateliers jeune public
 Ateliers « up cycling », tout public
 Espaces de sensibilisation à l’écocitoyenneté
 Cycle de conférences
 Expositions
 Rencontres et débats
 Projection cinéma. Documentaires et fictions
 Stand fonds documentaire à bord du Bibliobus
 Stand maison d’édition locale
 
Un temps fort sera organisé sur une journée à l’Agora des Cannes le samedi 26 septembre de 10h à 16h. Les partenaires de la manifestation disposeront d’un espace dédié dans lequel ils pourront installer leurs supports pédagogiques, animer des ateliers et présenter leurs missions, leurs métiers ainsi que leurs actions au quotidien.
 
Programme d’animations dans les médiathèques d’Ajaccio
 
• Film théorie du boxeur. Salles de projection Médiathèque des Cannes et Saint Jean
L’agriculture face aux défis climatiques.
En partenariat avec la Direction de l’identité rurale, agricole et de l’alimentation durable de la CAPA.  https://www.latheorieduboxeur.fr/
 
• Alexis Giacomoni. Horizon astronomie Médiathèque des Cannes
30 septembre 2026. 15h
Atelier. La pollution lumineuse- « Le disque de Bortle ». Projection et atelier manuel                                                                                                                 

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