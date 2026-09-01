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Stonde di Vita  avec… Pierre et Fasila Innocenzi 23/09/2026 Un premier cas de besnoitiose bovine détecté en Corse-du-Sud  16/09/2026 Bastia - Fabrice Barlesi : une conférence sur les  « Succès et défis de la cancérologie moderne ». 16/09/2026 Démissionnaire du RN, François Filoni veut construire « un nouveau mouvement autour de l’identité, l’économie et la méritocratie » 16/09/2026

Stonde di Vita avec… Pierre et Fasila Innocenzi


le Mercredi 23 Septembre 2026 à 18:04

Pierre et Fasila Innocenzi ont repris en juillet l’épicerie du village de Speluncatu en Balagne. Mais pour faire vivre ce commerce indispensable dans le rural, ce jeune couple doit faire face à de nombreux défis. On les a suivis.








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