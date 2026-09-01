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Bastia - Fabrice Barlesi : une conférence sur les « Succès et défis de la cancérologie moderne ».


La rédaction le Mercredi 16 Septembre 2026 à 18:12

Le professeur Fabrice Barlesi, directeur général de Gustave Roussy et spécialiste notamment du cancer du poumon, sera à Bastia ce jeudi 17 septembre. À l’invitation du comité de Haute-Corse de la Ligue contre le cancer, il donnera une conférence consacrée aux « Succès et défis de la cancérologie moderne ».



Fabrice Barlesi lors d'une intervention à Corte (Archives CNI)
Fabrice Barlesi lors d'une intervention à Corte (Archives CNI)
Le rendez-vous est fixé à 17 heures dans l’auditorium du Musée de Bastia, à la Citadelle. Cette rencontre, dont l’entrée est libre, s’inscrit dans les missions de prévention et d’information menées par la Ligue contre le cancer.


Fabrice Barlesi dirige depuis 2021 Gustave Roussy, centre spécialisé dans la lutte contre le cancer. Ses travaux portent notamment sur le cancer du poumon, la médecine de précision et l’immunologie des cancers.
Le professeur connaît également bien la région méditerranéenne. Ancien professeur à l’Université d’Aix-Marseille, il a créé à l’Hôpital Nord de Marseille le service d’oncologie pluridisciplinaire et d’innovations thérapeutiques, ainsi que le Centre d’essais précoces en cancérologie de Marseille (CLIP2). Il est aussi cofondateur de Marseille Immunopole.


Auteur ou coauteur de plus de 400 publications, Fabrice Barlesi viendra présenter au public bastiais les avancées mais aussi les défis auxquels la cancérologie moderne reste confrontée.


Pratique : conférence « Succès et défis de la cancérologie moderne », jeudi 17 septembre à 17 heures, auditorium du Musée de Bastia, Citadelle. Entrée libre.




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