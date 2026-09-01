Bastia - A China d’u mercà à l’antica »

La dynamique association bastiaise « U Mercà » organise ce dimanche 13 septembre à partir de 16 heures la 7e édition de son traditionnel loto « A China d’u mercà à l’antica » sur la place du marché.

De nombreux lots sont à gagner dont : Billets d’avion, billets de Bateau, bijoux, téléphone portable, appareils électroménager, places de cinéma, places de stade SCB, bons repas, bons essence, bons d’achats, bons détente et bien-être et d’autres surprises … Un bien sympathique moment en perspective.