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Bastia - A China d’u mercà à l’antica »  10/09/2026

Bastia - A China d’u mercà à l’antica »
La dynamique association bastiaise « U Mercà » organise ce dimanche 13 septembre à partir de 16 heures la 7e édition de son traditionnel loto « A China d’u mercà à l’antica » sur la place du marché.
De nombreux lots sont à gagner dont :  Billets d’avion, billets de Bateau, bijoux, téléphone portable, appareils électroménager, places de cinéma, places de stade SCB, bons repas, bons essence, bons d’achats, bons détente et bien-être et d’autres surprises … Un bien sympathique moment en perspective. 

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