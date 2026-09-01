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Les brèves

Ensemble vocal du cap corse  07/09/2026

"L’Ensemble Vocal du Cap Corse, sous la direction de Sylvia Girolami, vous invite à un nouveau voyage musical avec, au programme :l'intégralité du Magnificat de John Rutter suivi de l'Agnus dei de la MisaTango de Martin Palmeri.
Accompagné par 13 musiciens, et avec la participation de la chanteuse corse Patrizia Gattaceca, l'Ensemble offrira deux concerts d’exception :
- samedi 12 septembre à 18h à l'église Saint Pierre de Luri,
- dimanche13 septembre à 18h à la cathédrale de la Canonica à Lucciana.
Entrée : 15 € (gratuit pour les –15 ans).
Un rendez-vous à ne pas manquer !"

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