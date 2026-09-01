Accompagné par 13 musiciens, et avec la participation de la chanteuse corse Patrizia Gattaceca, l'Ensemble offrira deux concerts d’exception :

- samedi 12 septembre à 18h à l'église Saint Pierre de Luri,

- dimanche13 septembre à 18h à la cathédrale de la Canonica à Lucciana.

Entrée : 15 € (gratuit pour les –15 ans).

Un rendez-vous à ne pas manquer !"

