Air Corsica immobilise temporairement plusieurs ATR après des "événements techniques"

Air Corsica indique suivre « avec une vigilance renforcée plusieurs événements techniques susceptibles d’être liés au fonctionnement des différents équipements d’alimentation des conditionnements d’air des ATR ».

La compagnie ne précise pas, à ce stade, la nature exacte de ces événements ni le nombre d’appareils concernés. Elle explique que « des investigations approfondies sont actuellement conduites » en collaboration avec le constructeur ATR, ainsi qu’avec ses partenaires motoriste et équipementiers. Ces investigations doivent permettre « d’en identifier précisément l’origine » et de mettre en œuvre les mesures correctives jugées nécessaires.



Des appareils arrêtés « par mesure de précaution »

Dans l’attente des résultats de ces investigations, Air Corsica et ATR ont décidé de prendre des mesures préventives. « Par mesure de précaution », ils ont ainsi décidé « d’arrêter temporairement l’exploitation de certains appareils de la flotte ATR afin de procéder à des inspections et vérifications techniques complémentaires », précise la compagnie.

Cette immobilisation a des conséquences sur le programme. Air Corsica reconnaît que « ces mesures préventives entraînent actuellement des perturbations opérationnelles susceptibles d’affecter certains vols du réseau ».



Des avions supplémentaires affrétés dès mercredi

Pour faire face à cette situation et « préserver la continuité de desserte de la Corse », la compagnie annonce qu’elle mettra en place à partir du mercredi 9 septembre « un dispositif exceptionnel d’affrètement d’avions complémentaires ». L’objectif affiché est de maintenir autant que possible le programme de vols malgré l’indisponibilité temporaire de certains ATR.

Air Corsica insiste parallèlement sur les raisons de ces décisions : « La sécurité des passagers, des équipages et du personnel demeure la priorité absolue ». La compagnie ajoute qu’« aucune décision opérationnelle n’est prise sans l’avis des équipes techniques compétentes et dans le strict respect des procédures applicables ».



Les voyageurs informés par SMS et courriel

Concernant les conséquences pour les passagers, Air Corsica assure être « pleinement mobilisée » pour les informer de toute évolution de leur vol. Les clients concernés doivent être contactés directement par SMS et par courrier électronique et bénéficier d’un accompagnement des équipes de la compagnie.

Air Corsica ne précise pour l'instant ni le nombre d’ATR concernés par les inspections, ni les vols susceptibles d’être perturbés, ni la date à laquelle les appareils immobilisés pourront reprendre leur exploitation.

