Ajaccio : À l'école Notre-Dame de l’Assomption, l’uniforme fait sa première rentrée

Depuis la reprise des cours la semaine dernière, une nouveauté est venue changer les habitudes des élèves de l’école Notre-Dame de l’Assomption à Ajaccio. De la maternelle au primaire, tous portent désormais un uniforme. Une première pour l’établissement, qui rejoint ainsi plusieurs autres écoles catholiques de Corse ayant déjà fait ce choix.



T-shirts ou polos pour l’été et sweats pour l’hiver composent cette nouvelle tenue. Sur chacun d’entre eux, le logo de l’établissement, imaginé par l’artiste ajaccien Pierre Farel, est désormais brodé sur le cœur. « Nous avons voulu que ces uniformes soient confectionnés et réalisés en Corse, avec une entreprise locale », souligne William Nusbaum, directeur de Notre-Dame de l’Assomption.



Il faut dire que l’idée de voir les élèves porter une tenue commune faisait son chemin depuis quelque temps au sein de l’enseignement catholique de Corse. « Nous en avions parlé en Comité diocésain de l’enseignement catholique, où nous avions convenu, avec tous les établissements, de passer petit à petit à l’uniforme », explique William Nusbaum. Plusieurs écoles ont depuis franchi le pas, de l’école Sainte-Dévote à Porto-Vecchio, précurseur en la matière, au collège-lycée Saint-Paul à Ajaccio qui a adopté l’uniforme à la rentrée 2025. « À Ajaccio, l’école Saint-Joseph l’a aussi fait en cours d’année l’année dernière », rappelle le directeur, en précisant que la liste pourrait encore s’allonger puisque le collège-lycée Jeanne d’Arc à Bastia réfléchit actuellement à adopter une tenue à son tour dès la rentrée prochaine.



À l’école Notre-Dame de l’Assomption, la direction a toutefois souhaité s’assurer de l’adhésion des familles avant de lancer le projet. « Nous avions lancé une prospective auprès des parents pour savoir exactement si nous allions obtenir leur avis et leur aval. Ce qui a été fait à pratiquement 98 % », se réjouit le directeur. Un soutien massif qui a donc convaincu l’établissement de franchir le pas dès cette année, même si sa mise en œuvre a demandé une importante préparation. « C’est tout un travail d’organisation, un travail lourd », reconnaît William Nusbaum pour qui l’uniforme doit en premier lieu permettre de renforcer le sentiment d’appartenance à l’établissement. « Toute notre communauté éducative se reconnaîtra avec cet uniforme », assure-t-il. Mais du côté des familles, un autre argument, beaucoup plus pratique, a également pesé dans la balance. « Les parents m’ont répondu que c’était leur faciliter la vie, puisque le matin, ils n’auront plus de souci pour savoir comment habiller leurs petites têtes blondes », sourit le directeur de l’établissement ajaccien qui met également en avant une notion de « respect », en rappelant que de nombreuses professions imposent elles aussi une tenue particulière. « Que ce soit au niveau de la restauration ou du domaine médical, c’est les habituer aussi à un certain respect de leurs futures conditions », avance-t-il.

