Six véhicules détruits par un incendie dans la nuit à Bastia

Six véhicules ont été détruits par les flammes dans la nuit de samedi à dimanche à Bastia. L’incendie s’est déclaré vers 3 heures du matin à proximité de la résidence Parc Monceau.



Selon le CTA-CODIS de Haute-Corse, les véhicules ont été touchés en deux points distincts. Plusieurs moyens du centre de secours principal de Bastia ont été engagés pour maîtriser les incendies, notamment un FPTL, un FPT ainsi qu’un chef de groupe.



Les forces de l’ordre étaient également présentes sur les lieux. Les circonstances et l’origine des incendies ne sont pas précisées à ce stade.

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