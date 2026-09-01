Football Grand Sud - Coupe de France : L'AS Rocca Taravu passe, Sotta cale

Premier rendez-vous de la saison, avant l'entame des différents championnats. Deux clubs étaient en lice le FC Sotta et l'AS Rocca Taravu. Ces deux équipes évoluant en Régional 4 affrontaient, respectivement, Ghisonaccia-Prunelli (R2) et l'AFC (R4).

A l'évidence la marche était trop haute pour les Sottais qui se sont lourdement inclinés sur la pelouse du stade Tassistro à Bonifacio sur la marque de 10 à 0 avec un quintuplé de Zoulali. Les joueurs de Barallini accèdent donc au troisième tour, tout comme l'AS Rocca Taravu qui a éliminé l'AFC aux tirs au but (5-4) les deux équipes étant dos à dos (2-2) au coup de sifflet final. L'AS Rocca Taravu accueillera donc dimanche prochain sur son terrain de Ciniccia la formation de l'AC Ajaccio, favori du championnat de Régional 1, pour le compte du troisième tour. La fête promet d'être belle du côté de Levie.