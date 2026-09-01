Bastia - Le parasport a l'honneur sur la place Saint-Nicolas

C’est en « grandes pompes », tennis, baskets, chaussons, crampons, pointes, palmes…. que le Village des sports de la Communauté d’Agglomération de Bastia a été inauguré samedi matin. Prés d’une centaine d’athlètes de toutes disciplines ont fait le tour de la place Saint-Nicolas avant d’assister sous un chaud soleil aux discours de bienvenue des différents élus. Puis le village a aussitôt grouillé de monde, d’animations, de démonstrations, d’initiations.





Parmi les nouveautés cette année : Le mur d’Escalade. « Ce mur qu’on a loué a certes un coût. Mais au vu de la fréquentation et de l’engouement qu’il suscite on ne le regrette pas » soulignait Jean-Philippe Thibaudeau, directeur de la politique sportive de la CAB. La gestion de ce mur a été confiée au Club Alpin de la Haute-Corse qui multiplie tout au long de l’année les actions sur cette discipline tant en intérieur qu’en milieu naturel.





Autre nouveauté, des démonstrations et initiations au sport adapté. Animés par l’APF France Handicap, de petits matchs de basket-fauteuil se sont disputés sur la place tout au long de la journée. Dans ce même esprit, en soirée Maxime Ancian, sportif handicapé moteur, a fourni une belle démonstration de tennis-fauteuil avec son entraineur Michael Dayan. Démonstration été suivie d’une initiation au public. « L’accessibilité au sport à tous les publics est une des priorités de la CAB » soulignait Carulina Colombani, vice-présidente de la CAB, déléguée au sport. « Que le handicap soit social ou physique, on essaye de donner la possibilité à toute personne de pratiquer un sport sur notre territoire. En sport adapté plusieurs clubs se sont d’ailleurs portés volontaires pour développer le parasport dans leur pratiques »





Grand succès également ce samedi pour la course d’orientation pour les 6/18 ans. « Plus qu’une course d’orientation c’est une sorte de jeu de piste, des balises à trouver dans le village, ce qui permettait aux participants de découvrir une activité physique mais aussi le patrimoine de la ville » détaillait Marco, le GO du village. En clôture de cette première journée un très beau spectacle des associations qui a réuni clubs de danse et d’arts martiaux. Des démonstrations qui ont permis au public de découvrir le talent et le savoir des jeunes pratiquantes et pratiquants.

Le village des sports est encore ouvert ce dimanche de 10 à 18 heures.

