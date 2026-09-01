Football National 2 - Corte doit se contenter du nul face au GFCA (1-1)

Stade Santos Manfredi.

Corte et GFCA 1-1 (mi-temps : 0-0).

Arbitres : M. Kani assisté de MM. Antonini et Lorphelin.

Avertissements : Ausu (45e) à Corte ; Michau (77e) au GFCA

Expulsion : Contena (63e).

Les buts : Villain (76e) pour Corte ; Finidori (90+2) pour le GFCA.





Corte

Gouet, Dimitri Menozzi, Avines, Machado, Rimane, Verité, Marietti, Contena, Bariki, Ausu, Raphaël Menozzi, Arrighi, Baghioni, Villain, Baldovini, Cerdeira.





GFCA

Cyril Fogacci, Mersni, Laurent Fogacci, Buaillon, Bouzazi, Vitoux, Thelemaque, Michau, Finidori, Alves de Sousa, Foleu Tene, Schur, Diomande, Djellal, Fiori, Bedfian.





Avant le début de cette rencontre entre les deux clubs insulaires de cette poule H du National 2, une minute de silence était respectée en la mémoire d’André Zuccarelli, supporter de l’USCC décédé cette semaine.

Dès le coup d’envoi donné par le GFCA, soutenu par une bonne centaine de ses supporters, les Ajacciens s’installaient dans le camp cortenais mais se heurtait à une solide défense locale regroupée autour de Dimitri Menozzi. Il fallait attendre un bon moment pour voir enfin les locaux franchir la ligne médiane. Mais Contena était contré par Alvès de Sousa.

Vitoux et Mersni se montraient les plus entreprenants du côté ajaccien et il fallait une bonne sortie de Gouet à la 20e devant Vitoux, justement, pour écarter le danger sur un corner frappé de la droite par Michau.





La partie était plutôt terne avec aucune action de but véritable. Le jeu se concentrait au milieu de terrain et les attaquants avaient bien du mal à être servis dans de bonnes conditions comme à la 23e où Contena filait sur le côté droit sans parvenir à centrer. Dans la foulée il réussissait à trouverBariki à l’entrée des 16 mètres, mais ce dernier était pris en tenaille par Fogacci, Bouaillon et Bouzazi.

C’est encore Vitoux qui se mettait en évidence 5 minutes plus tard sur son côté gauche, mais serré par Dimitri Menozzi il ne parvenait pas à centrée. Dans la minute suivante Finidori filait sur la droite et tentait de trouver Bouzazi au premier poteau. Mais cette fois c’est Gouet qui sortait bien pour capter le cuir.

Corte obtenait un corner à la 31e minute. Il était frappé de la gauche par Verité au deuxième poteau, mais la tête de Bariki n’était pas assez appuyée pour tromper Fogacci. Le gardien ajaccien était d’ailleurs à la parade, et de fort belle manière cette fois, sur une frappe (enfin…) de Verité à l’entrée des 16 mètres, sur le côté gauche (40e). Fogacci repoussait une fois encore des deux poings le coup franc de Raphaël Menozzi à la 45e et l’on en restait là pour la première période qui se terminait un peu en eau de boudin avec un début d’altercation entre les joueurs qui entraient aux vestiaires. Mais tout rentrait très vite dans l’ordre.





Le premier quart d’heure de cette seconde période était identique à la première à savoir un jeu décousu et pas grand-chose à se mettre sous la dent si ce n’est ce débordement d’Avines sur la droite dont le centre au deuxième poteau est repris par Raphaël Menozzi. Heureusement pour le Gaze, Fogacci sortait le grand jeu pour éviter l’ouverture du score (60e). Mais les Cortenais vont rapidement se retrouver à 10 suite au carton rouge de Contena. Cela n’entamait en rien la détermination des Cortenais qui trouvaient d’ailleurs l’ouverture à la 76e minute. Sur un contre rondement mené, Avines centrait au second poteau pour une reprise victorieuse de Villain : 1-0.

Les Cortenais reculaient devant leurs buts assiégés par les ajacciens. Ils tenaient bon en repoussant toutes les tentatives de Vitoux, Michau ou Finidori. Malheureusement ils craquaient à la 92e. Suite à un corner tiré de la droite, Finidori parvenait à reprendre la balle et donner l’égalisation à ses couleurs : 1-1.

« Nous ne sommes pas passés loin de prendre les trois points. A dix contre onze nous avons tenu. Les gars ont fait le job et on ne peut que regretter ce but dans le temps additionnel. C’est dommage, mais nous prenons tout de même un point face à l’un des prétendants à l’accession », a souligné le coach cortenais à la fin de la rencontre.

La prochaine journée aura lieu le 14 septembre et Corte se déplacera à Blois à 16 heures.

