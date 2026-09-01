En IMAGES - La fête du sport à Bastia

(Photos et vidéo Gérard Baldocchi)







C’est donc en musique et en mouvement qu’a débuté cette nouvelle édition de la Fête du sport. De nombreux licenciés, jeunes et moins jeunes, accompagnés des dirigeants de leurs clubs, ont participé à la parade organisée pour lancer la manifestation sur la place Saint-Nicolas.

Après ce défilé, les différents clubs et associations ont pris possession des espaces aménagés pour présenter leurs disciplines au public. Stands, démonstrations et initiations ont rythmé la matinée, permettant aux visiteurs d’échanger directement avec les éducateurs, bénévoles et pratiquants.

Organisée au moment où de nombreuses associations reprennent leurs activités, la Fête du sport a également permis aux familles de se renseigner sur les disciplines proposées à Bastia et sur les modalités d’inscription pour la nouvelle saison.

La manifestation s’est poursuivie tout au long de la journée sur la place Saint-Nicolas, transformée pour l’occasion en vitrine du tissu sportif local. Et ce dimanche on retrouvera tout le monde, encore une fois, sur la place…