Ligue 3 -Retour à la « normale » pour le Sporting face à Amiens ce samedi à Furiani ?

Le Sporting Club de Bastia reçoit Amiens, ce samedi 5 septembre à 14h45 sur sa pelouse de Furiani à l’occasion de cette 5ème journée de Ligue 3. Un retour à la « normale », peut-on dire, pour des Bastiais qui ont enfin purgé leurs deux matchs à huis clos à domicile. Un retour des supporters qui devra se conjuguer avec un seul mot : celui d’une victoire qui peine à voir le jour à Furiani, contrairement aux très bonnes performances à l’extérieur. 6 points en déplacement contre zéro à la maison et cinq buts encaissés.



Redresser la barre à domicile, ce sera la mission de Laurent Peyrelade, le coach bastiais.

« On sera combatifs et on sera courageux. On espère être efficaces. On veut que notre public soit avec nous. J’ai envie que Furiani retrouve son essence, un lieu de communion où l’on vit des émotions. »



Si les supporters bastiais sont habitués aux émotions fortes, surtout en forme de montagnes russes, elles dépendront du spectacle qu’offriront les Turchini sur le terrain.« On va faire le même match que contre Caen, en essayant de progresser, d'être plus justes techniquement, progresser dans nos affinités de déplacement et être capables de marquer des buts. »

Ce que Cléo Mélières résumera dans cette conférence de presse d’avant-match en quelques mots/« On doit tout faire pour gagner ! » Le défenseur bastiais, qui indique avoir réussi son intégration au sein du groupe, veut capitaliser sur cet esprit d’équipe et cette unité dans le vestiaire qui, pour l’instant, ont réussi lors des deux sorties. « On est tous très heureux de retrouver les supporters. Ça va nous donner beaucoup de motivation. On a besoin d’eux pour qu’ils nous accompagnent », rajoutera celui qui porte le maillot bleu depuis quelques semaines.

Face à Amiens, qui n’est pas un petit morceau, Laurent Peyrelade reste sur sa ligne. « Rester disciplinés dans ce qu’on veut faire. Faire des choses en équipe. Ne pas faire une démonstration de talent individuel. Dégager une âme d’équipe et respecter un plan de jeu pour que le match tourne dans le bon scénario. »



Le coach bastiais est aussi revenu sur les dernières nouvelles du mercato. Jérémy Sebas, Tom Meynadier et Jocelyn Janneh ont quitté le club. Du côté des arrivées, le Stade Brestois a prêté le jeune milieu de 20 ans Hamidou Makalou. Formé dans la même académie malienne qu’Alexandre Zaouai, Laurent Peyrelade n’a pas hésité à le comparer à son poulain, mais dans un registre plus défensif.« Capable de prises de balle intéressantes, premier appui intéressant. Une justesse technique supplémentaire à notre groupe. C’était le but. Capable de jouer les trois postes du milieu. »

Un mercato « efficace. Sur le plan sportif, c’est très cohérent. Mais l’entraîneur avoue qu’il aurait aimé avoir deux joueurs supplémentaires. « On a un groupe réduit mais c’est comme ça », rappelant la réalité du football : « Les meilleures recrues sont les joueurs qu’on garde. Les dirigeants font des efforts conséquents et sont contraints par les engagements financiers et la DNCG. Le Sporting s’adapte à l’économique, sinon on est en danger. »