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A màghjina - Quandu u sole nasce nant’à l’Elba


le Samedi 5 Septembre 2026 à 07:24

Depuis Bastia, le jour se lève derrière l’île d’Elbe. À l’horizon, le soleil émerge lentement des reliefs de l’île toscane et embrase le ciel, tandis que la Tyrrhénienne retient encore les teintes douces de la nuit. Quelques minutes suspendues entre la Corse et l’Italie, quand la lumière redessine l’Elbe et offre aux premiers regards du matin un spectacle saisissant.
Si comme Annick Medori, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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