A màghjina - Quandu u sole nasce nant’à l’Elba
Depuis Bastia, le jour se lève derrière l’île d’Elbe. À l’horizon, le soleil émerge lentement des reliefs de l’île toscane et embrase le ciel, tandis que la Tyrrhénienne retient encore les teintes douces de la nuit. Quelques minutes suspendues entre la Corse et l’Italie, quand la lumière redessine l’Elbe et offre aux premiers regards du matin un spectacle saisissant.
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