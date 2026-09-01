« Nous n’avons fait que continuer son œuvre » : 50 ans après, Paul Combette toujours au cœur du SAMU 2A

Elle sourit. « C’était plus fort que tout. » Cette disponibilité permanente ne semblait pourtant jamais relever, chez lui, d’une recherche de reconnaissance. « Il était beaucoup trop humble pour penser à ce qu’il était en train de construire. Pour lui, c’était le patient qui était important. Ce n’était pas lui. »



Cette philosophie se retrouvera dans les grandes interventions qui jalonneront sa carrière. En 1992, lorsque la catastrophe de Furiani survient, Paul Combette est devant sa télévision. Un hélicoptère vient le chercher à Ajaccio et l’emmène à Bastia. Sur place, il participe à l’organisation des secours et à la répartition des blessés dans les différents établissements de santé. Bernard Kouchner, alors ministre de la Santé, lui remettra par la suite la Légion d’honneur. Mais même cette distinction, Paul Combette la reçoit seul : « Il n’a fait ni fête, ni cérémonie, ni rien du tout », souffle Christelle Combette.



Le médecin organise également le premier don d’organes en Corse après l’accident d’un jeune homme. Une fois les prélèvements organisés, il attend chez lui l’avion chargé de transporter les organes. À chaque bruit de moteur, il sort regarder. « Il était dans sa bulle et il fallait qu’il reste dans sa bulle », raconte sa fille.



Cinquante ans après, « la base est toujours là »



Depuis 1976, le SAMU a évidemment changé. Les véhicules, les équipements, les moyens de communication et l’organisation n’ont plus rien à voir avec ceux des débuts. Le centre 15 s’est informatisé. Et depuis 2024, le Service d’accès aux soins permet aussi d’orienter les patients vers des consultations de soins non programmés.



Mais pour ceux qui travaillent aujourd’hui au SAMU 2A, l’essentiel n’a pas bougé. « On ne fait que continuer son œuvre », insiste Evelyne Allodi. Elle cite les évacuations sanitaires, toujours organisées par le SAMU, les trois SMUR créés à l’époque, mais aussi la formation et cette culture de la coordination qui reste au cœur du métier.

