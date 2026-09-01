Calenzana : un feu de véhicule se propage au maquis, la RD 81 coupée

Les flammes ont gagné le maquis sur trois points distincts. Environ 200 m² de végétation ont été parcourus par le feu.
Les sapeurs-pompiers de Calvi et Galeria sont intervenus pour maîtriser le sinistre, avec l’appui de militaires de la Sécurité civile et du 2e Régiment étranger de parachutistes (2e REP) de Calvi. Le feu de véhicule a été éteint et les différents foyers dans la végétation ont été traités. Un engin de chantier présent sur les lieux a permis une extinction rapide du véhicule avec l’apport de terre.
L’intervention a également eu des conséquences sur la circulation. La RD 81 a été temporairement coupée, provoquant un important embouteillage dans le secteur. La gendarmerie était présente sur place pour sécuriser la zone et gérer la circulation.
Les sapeurs-pompiers de Calvi et Galeria sont intervenus pour maîtriser le sinistre, avec l’appui de militaires de la Sécurité civile et du 2e Régiment étranger de parachutistes (2e REP) de Calvi. Le feu de véhicule a été éteint et les différents foyers dans la végétation ont été traités. Un engin de chantier présent sur les lieux a permis une extinction rapide du véhicule avec l’apport de terre.
L’intervention a également eu des conséquences sur la circulation. La RD 81 a été temporairement coupée, provoquant un important embouteillage dans le secteur. La gendarmerie était présente sur place pour sécuriser la zone et gérer la circulation.