Le Sporting prend une nouvelle fois l’eau à Furiani face à Amiens (0-3)

(Photos Gérard Baldocchi)

C’est dans un Furiani qui a enfin retrouvé son public qu’a débuté cette rencontre entre le Sporting Club de Bastia et Amiens. Il faut dire que le silence commençait à devenir bien pesant dans les travées d’Armand-Cesari. Pourtant, il n’aura fallu que 45 secondes de jeu pour éteindre les espoirs bastiais. Rémy Boissier, le capitaine picard, marquera dès la première action du match, à la réception d’une longue touche de son coéquipier Antoine Nuss… (0-1).Dès les premières minutes de jeu, les Bastiais auront du mal à faire face au rythme imposé par les Amiénois.Du côté de l’attaque bastiaise, on cherchera rapidement des solutions pour recoller au score face au bloc picard. Alexandre Zaouai, Lakhdar Belal, Félix Tomi et Cléo Mélières feront circuler le ballon sur le côté droit pour tenter de trouver un centre au point de penalty, mais sans succès durant le premier quart d’heure. Une reprise de volée de Félix Tomi constituera la première véritable occasion bastiaise, sans toutefois inquiéter le portier amiénois (12e).Ce sont surtout les pertes de balle en milieu de terrain qui donneront une tournure très défensive au jeu bastiais durant cette première période. Seule une frappe de Joachim Eickmayer à l’entrée de la surface, à la demi-heure de jeu, apportera un peu de dynamisme offensif, tout comme une tentative de Lakhdar Belal quelques minutes plus tard.La tension montera entre les deux équipes juste avant la pause. De Percin, Akueson et Roncaglia seront avertis côté bastiais, Mbondi côté amiénois. Une tension qui donnera un peu plus de vigueur à l’attaque bastiaise… mais pas forcément dans le bon sens. Sur une contre-attaque amiénoise, Noah Zilliox frappera le ballon dans ses propres filets… (0-2).Au retour des vestiaires, menés de deux buts, les Bastiais tenteront à plusieurs reprises de se montrer dangereux devant le but adverse. Des actions qui prendront rapidement des allures de désespoir, tant elles ne mèneront à rien. Incapables de concrétiser leurs rares occasions, les Bastiais peineront également à construire leur jeu.Incapables également de se montrer dangereux sur coup de pied arrêté, les Bastiais laisseront les Picards en profiter. Fraîchement entré en jeu, Mathis Colin, seul dans au point de panalty trompera sans problème Théo De Percin (0-3). Un troisième but qui verra également le kop de la tribune Est commencer à se vider. Sur le banc, Joachim Eickmayer et Noah Zilliox laisseront leur place à Dramane Diarra et Nassim Douce.La fin de match sera difficile pour des Bastiais complètement perdus sur le terrain face à des Amiénois qui, il faut être réaliste, auraient largement pu alourdir encore le score s’ils n’avaient pas perdu plusieurs face-à-face avec le portier bastiais.L’arbitre sifflera enfin la fin de la rencontre sur le score de 3 à 0 en faveur de l’équipe visiteuse.Trois nouveaux points de perdus pour le Sporting Club de Bastia, qui ne devra désormais plus chercher d’excuses, mais de réelles explications pour comprendre ses résultats.Un nouveau groupe de supporters en tribune Est, « I Guardiani », a déployé une banderole après l’ouverture du score d’Amiens, sur laquelle on pouvait lire : « Abbunamenti cari, Corsi fora, cummunicazione deficiente, noi vulemu ambizione è identità. Bastia rispetta è difendi i toii è torna a facci sunnià ». Ils ont également appelé à la démission des dirigeants bastiais.