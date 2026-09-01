Handball N2 - Première réussie pour Corte – Ile-Rousse face à Villeneuve-Loubet

Cosec municipal de Corte.

HB Corte – Ile-Rousse bat Villeneuve-Loubet 35-31 (mi-temps : 19-15).

Arbitres : MM. Dardour et Ferretti.



Corte – Ile-Rousse

Balint (3), Hmidi (1), Gimenez (3), Aillaud (3), Mebarek (4), Nagy (3 arrêts), Pannequin-Poggioli (1), Niang (3), Saura (8), Achalme (5), Chamekh (4), Alfieri, Dimitrov, Gex (5 arrêts).





Villeneuve-Loubet

Lorimier (3), Charpenet (1), Ojard, Albert (2), Elvis Lorimier (1), Valency (8), Piot (5), Saaidi (4 arrêts), Pasquali, Martel, Saada (6), Fabre (3), Pages (1), Gasmi 1).





Le premier tir signé Aillaud est stoppé par Saaidi mais le contre visiteur est maitrisé par une solide défense locale. Et c’est Niang qui permet à ses couleurs de prendre l’avantage. Un avantage que les Cortenais garderont tout le match sauf à la 3e minute puisque Villeneuve-Loubet va prendre les commandes à 2-1.

Pas pour longtemps puisque la machine cortenaise se met en route doucement mais surement en offrant un beau handball au public peu nombreux, vu la chaleur qui régnait dans cette salle du Cosec… Les visiteurs vont tenter de contenir les Cortenais en les empêchant de prendre le large, mais au fil des minutes les hommes d’Adrien Magne mettent la tête de leurs adversaires sous l’eau même si à la 16e les deux équipes étaient toujours à égalité (8-8). Mais Niang, Aillaud, Balint, Mebarek et Gimenez torpillent les Provençaux et voilà Corte – Ile-Rousse avec 5 buts d’avance à la 20e minute de jeu : 14-9 avec un but inscrit par l’ancien cortenais Pagès.

Tout se passe pour le mieux pour les locaux qui sont particulièrement sérieux et appliqués devant, et particulièrement mordants en défense. Malheureusement, Niang devra quitter ses partenaires plus tôt que prévu. Il écopait d’un carton rouge à la 22e pour une faute jugée très sévère par les arbitres. Deux minutes auraient été bien suffisantes…

Pour autant cela n’entamait pas la volonté des « jaune et bleu » qui poursuivaient leur marche en avant en maintenant toujours à bonne distance leurs adversaires du jour. Et c’est donc très logiquement que les Cortenais rejoignaient les vestiaires sur ce score de 19-15.





Dans cette rencontre à sens unique, on aura apprécié le jeu vif, rapide, efficace et précis des Cortenais, ainsi que la rentrée probante des nouveaux venus au club comme Achalme, par exemple. En revanche, Dimitrov a connu quelques difficultés et a fait preuve de beaucoup de malchance sur ses tirs. Malgré tout cette équipe semble solide avec très peu de déchets dans son jeu ainsi que des temps faibles très bien gérés. Et sans s’enflammer, les Cortenais poursuivaient sur le même tempo lors de la deuxième période avec toutefois un petit moment de flottement à la 47e minute permettant aux joueurs de Villeneuve-Loubet d’inscrire un 4-0 en quatre minutes pour revenir à deux buts : 27-22. Un passage de courte durée pour les locaux qui repartaient de plus belle et annihilaient tout espoir de retour de Villeneuve-Loubet puisque Achalme et Saura concluaient de la plus belle des manières en offrant une première victoire au HB Corte – Ile-Rousse sur la marque de 35-31.



Lors de la prochaine journée, Corte – Ile-Rousse se rendra à Martigues. Le match aura lieu à 16h30.

