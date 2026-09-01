Au large de la Corse, un été record en termes d'observation révèle les trésors de biodiversité de la Méditerranée

(Photos : Lovina Fullgrabe - Stareso)

De majestueux rorquals communs pouvant atteindre une vingtaine de mètres, des cachalots, plusieurs espèces de dauphins, mais aussi des tortues caouannes, des poissons-lunes et des diables de mer. Depuis le printemps, les observations d’animaux marins se sont multipliées au large de la Corse et dans tout le nord-ouest de la Méditerranée. « Cette année, nous avons pu prospecter le large à plusieurs reprises, parfois entre Nice et Calvi, et observer beaucoup de cétacés », se réjouit Lovina Fullgrabe, responsable de recherche et d’étude à la Station de recherches sous-marines et océanographiques de Calvi (Stareso).Plusieurs groupes de cachalots ont notamment été repérés au nord de la Corse, parfois accompagnés de leurs petits, alors que l’espèce est habituellement davantage observée dans le golfe d’Ajaccio, dont les grandes profondeurs lui sont particulièrement favorables. Dans le golfe de Saint-Florent, les scientifiques ont également eu la chance de croiser des dauphins de Risso, une espèce assez rare dans les zones qu’ils prospectent habituellement autour de l’île. « Ils ont la particularité d’avoir des marques blanches laissées par les interactions. Plus ils sont vieux, plus ils sont blancs, avec une apparence presque fantomatique », détaille la chercheuse. Beaucoup plus fréquents au large, les dauphins bleus et blancs ont eux aussi été observés en nombre cette année. Plus petits que les grands dauphins gris présents près des côtes, ils viennent volontiers jouer dans les vagues formées par les bateaux et accompagner leur navigation à l’étrave. Les rencontres ont également été beaucoup plus fréquentes qu’à l’accoutumée avec les diables de mer, de grandes raies pélagiques encore largement méconnues du grand public. Pouvant dépasser trois mètres d’envergure, ces cousines éloignées des plus célèbres raies manta sont parfois aperçues en train de bondir à plusieurs mètres au-dessus de l’eau et faire des sauts vertigineux, donnant à observer un spectacle étonnant aux chanceux qui croisent leur route. Déjà au cours de l’année passée, des grands bancs de plusieurs dizaines d’individus avaient été observés dans des zones inédites au large de l’ouest de la Corse par l'association Ailerons, dévoile Lovina Fullgrabe. Cet été, lors d’une campagne à laquelle la scientifique a participé entre la Corse et les Baléares, elle dit avoir assisté à « un festival de diables de mer incroyable ». « Il y avait également beaucoup de thons », note-t-elle en insistant sur le caractère hors norme de la saison. « Cette année, il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup d’observations de la faune marine en Méditerranée », appuie-t-elle en précisant que ce constat est partagé par ses collègues et différents opérateurs d’observation des cétacés sur le continent. « En fait, tous ces animaux sont finalement présents en réponse à une disponibilité en nourriture ».