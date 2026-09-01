INRAE de San Ghjulianu - Un prix européen pour André Torre



Ces proximités n’ont pas cessé d’évoluer depuis la nuit des temps, avec des délais de transport qui n’ont cessé globalement de s’améliorer, et une facilité croissante : ceux qui ont connu les téléphones publics à pièces mesurent tout le chemin qui a été fait avec le téléphone portable !

« La proximité à distance s’est énormément développée ! » Le paradoxe n’est qu’apparent. Les relations humaines, professionnelles ou personnelles, ont été révolutionnées, notamment par le « travail hybride », nouvelle appellation du télétravail. « La tendance va continuer à se développer, parce que c’est plus économique et que ça joue dans le sens de la protection de l’environnement », estime André Torre. La télémédecine en représente un autre volet – on sait, en Corse, tout l’intérêt qu’elle offre pour les zones rurales qui se désertifient.

L’enjeu est donc d’importance. Mais cette évolution a son côté sombre : « Elle introduit des distorsions énormes, des inégalités sociales et spatiales », estime le chercheur. Sans parler des troubles mentaux que rencontrent nombre de personnes qui ne supportent pas l’isolement.

« Quand on a des gens dans une pièce, ça ne garantit pas qu’ils soient réellement ensemble. Ils sont sur leurs téléphones, ils activent leur proximité organisée à distance... qui vient replacer la proximité géographique. On arrive à une nouvelle société. Peut-on faire une société à distance ? Ou accepter une société à deux vitesses ? Ce sont des questions de société ! On a besoin de moments de proximité géographiques temporaires. »



Le développement territorial appliqué aux zones rurales

Le domaine du développement territorial est très corrélé à la notion de proximité : « Là, c’est très incarné. On est dans la proximité géographique et dans les proximités organisées locales. Comment développer un territoire, comment aussi il peut ne pas se développer ! J’ai réalisé des études sur des zones rurales, des dizaines voire des centaines de cas ! Auprès de communes, de syndicats de bassin versant, de chambres d’agriculture... ».

Le développement implique une production. Et celle-ci ne se limite pas à l’agriculture ou à l’industrie, mais intègre aussi les services, et jusqu’aux industries culturelles et créatives, avec des impacts importants en termes financiers ou sociaux notamment en zones rurales, comme vient de le démontrer une étude européenne dont André Torre assurait la direction.

Si la question de la production est essentielle – « on ne peut pas rester sur un territoire si on n’y produit plus rien » – la question complémentaire de la gouvernance est fondamentale : « Comment les gens s’entendent au niveau local, comment ils travaillent ensemble, comment ils entrent en conflit, ou comment les politiques sont mises en œuvre par les pouvoirs publics... ». Elle permet souvent d’expliquer pourquoi certains territoires se vident.

« La gouvernance, il ne faut pas s’en faire une idée idyllique. Ce n’est pas le consensus. Les conflits, les oppositions, les différences de vue, c’est normal. » Mais il faut trouver la juste mesure. Et si la Bulgarie a perdu en quelques années près d’un tiers de sa population (9 millions d’habitants au début des années quatre-vingt-dix pour 6 actuellement), profitant de l’opportunité offerte par Schengen de s’expatrier vers d’autres pays européens, ces conflits mal gérés en portent une lourde responsabilité. Aussi, le scientifique estime qu’il faut rester vigilant sur ce risque qui n’épargne aucun territoire.



Et la Corse dans cet ensemble ?

Production et gouvernance soulèvent également de nombreuses questions pour notre région.

« La situation de la Corse ressemble à celle de beaucoup d’îles européennes. Avec une très forte dépendance sur nos importations – c’est la question de la souveraineté alimentaire. On trouve le problème en Sicile, en Sardaigne, aux Baléares... mais aussi à la Réunion ou à la Guadeloupe. Avec aussi des difficultés de développement et une dépendance au tourisme extrêmement forte. »

Pourtant la Corse a des atouts : « Des produits d’origine qui nous permettent de nous appuyer en partie sur notre développement : on vend nos spécificités, notre originalité – le vin, les clémentines, le fromage... et notre image, explique André Torre, qui n’est pas pour rien également le président de l’INRAE. Si on détruit nos paysages, il n’y aura plus de tourisme. Nous avons un intérêt très fort à défendre nos spécificités. Comment mettre en valeur ce que l’on a ? Comment le conserver ? Il faudrait être capable de faire pour d’autres productions ce que l’on a fait sur le vin ou les clémentines... »

Quant au volet qui regarde la gouvernance, il importe de s’interroger : « À quel point arrivons-nous à nous gouverner nous-mêmes ? À quel point sommes-nous sous une gouvernance extérieure ? ».

Des questions qui, elles aussi, se trouvent au cœur des réflexions menées actuellement sur notre île.