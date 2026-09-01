U tempu in Corsica
Rien ne change vraiment dans le ciel de Corse ce dimanche. Il est toujours aussi lumineux et le temps est calme et ensoleillé avec des températures aussi élevées que la veille et des maximales de l'ordre de 33 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo
Du côté du Ricantu (Cathy Luciani)