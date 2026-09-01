A màghjina - Lavu d'Altore sott'à bocca Tumasginesca
Niché à 2 000 mètres d’altitude, sous le col de Tumasginesca, le lac d’Altore se dévoile dans un écrin minéral. Entre l’eau profonde, la roche et le ciel, le silence règne. Un hymne à la nature sauvage et préservée.
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