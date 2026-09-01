Falasorma, près de 2 millions d’euros annoncés pour rénover les routes

L’état des routes du Falasorma ne cesse d’alimenter les inquiétudes et le mécontentement des habitants. Chaussées dégradées, accotements dangereux, entretien jugé insuffisant. Les doléances se sont accumulées au fil des années. C’est dans ce contexte qu’une réunion publique s’est tenue à Manso, en présence de Jean-Félix Acquaviva, conseiller exécutif en charge des routes, des maires de Manso et de Galeria, ainsi que de nombreux administrés.

Le jour même, une pétition circulait pour réclamer une intervention sur les axes routiers de la microrégion.



« Mettre les choses au clair »

Pour Jean-Roch Santucci, maire de Manso, cette mobilisation témoigne d’une préoccupation devenue centrale pour les habitants.

« Une pétition a été lancée pour se plaindre des problèmes sur la route, qui est détériorée et dans un mauvais état », explique-t-il. Le maire indique avoir pris contact avec les services de la Collectivité de Corse avant que Jean-Félix Acquaviva ne le sollicite pour organiser cette rencontre.

Une réunion acceptée immédiatement par l’élu, qui souhaitait avant tout obtenir des engagements précis. « L’objectif est de mettre les choses au clair et que le planning soit donné en vue des travaux qui vont être réalisés».

Plusieurs secteurs sont concernés, notamment les dessertes de Manso et de Galeria ainsi que l’axe du bord de mer. Au-delà des réfections de chaussée, les élus souhaitent également que soient abordées les questions d’entretien courant du réseau.



À Galeria, une situation dénoncée depuis des années

Le constat est particulièrement sévère du côté de Galeria. Son maire, Jean-Marie Seité, dénonce une dégradation continue du réseau et l’absence, selon lui, de travaux structurants depuis plusieurs décennies sur certains secteurs.

« Sur les trois dernières années, deux morts, des dizaines de pneus crevés, des accidents… C’est une situation qui se dégrade d’année en année », déplore-t-il.

L’élu rappelle également que des acquisitions foncières et des procédures avaient été engagées il y a une vingtaine d’années pour permettre l’élargissement de certains secteurs, sans que les travaux attendus ne voient ensuite le jour.

Une attente devenue difficilement supportable pour une partie de la population. « Cela fait vingt ans qu’on nous dit : l’année prochaine », résume Jean-Marie Seité, qui dit être régulièrement interpellé par ses administrés alors même que les communes ne disposent pas de la compétence leur permettant d’intervenir directement sur ces routes territoriales.

Le maire attire particulièrement l’attention sur la route du littoral, très étroite par endroits et dont il juge certains secteurs particulièrement dangereux. Une voie pourtant empruntée quotidiennement par des habitants, mais aussi fréquentée durant la saison touristique par de nombreux automobilistes, cyclistes et motards.



Des premiers travaux dès octobre 2026

Face à ces inquiétudes, Jean-Félix Acquaviva est venu présenter le programme de rénovation arrêté par la Collectivité de Corse dans le cadre de son plan pluriannuel de maintenance 2026-2027-2028.

« Je fais le tour des territoires pour expliquer les programmes de rénovation routière que nous avons actés depuis de longs mois », précise le conseiller exécutif. Ces opérations ont été cartographiées et ont déjà fait l’objet de marchés.

Dans le Falasorma, les premières interventions doivent commencer dès octobre 2026, avec des travaux de moindre ampleur. Une phase beaucoup plus importante de rénovation est ensuite annoncée pour le printemps 2027, notamment sur les axes desservant Manso.

La route du bord de mer entre Galeria et les secteurs littoraux doit également bénéficier d’opérations de rénovation. Lors de la réunion, la Collectivité devait présenter précisément les tronçons et points kilométriques concernés, la nature des interventions prévues ainsi que leur calendrier.

Pour ces premières opérations programmées entre 2026 et 2028, l’enveloppe annoncée approche les deux millions d’euros.



La pétition et les travaux, deux calendriers distincts

Jean-Félix Acquaviva tient toutefois à dissocier clairement la mobilisation actuelle du calendrier des investissements annoncés. S’il reconnaît avoir eu connaissance de la pétition, il assure que sa venue à Manso et les travaux présentés ne constituent pas une réponse décidée dans l’urgence.

« Cette visite ne fait pas suite à cette pétition. Elle était déjà programmée », souligne-t-il. « Les choses étaient actées depuis de longs mois et les travaux vont commencer en octobre. On ne peut pas commencer des travaux en claquant des doigts : il faut les préparer, lancer les marchés».

Pour le conseiller exécutif, la réunion doit ainsi permettre de faire œuvre de « pédagogie », mais également de confronter la programmation de la Collectivité à la réalité du terrain.

Le plan n’est donc pas présenté comme totalement figé. Des adaptations ou ajustements pourront être envisagés à la lumière des observations formulées par les maires et les habitants, notamment si certains points particuliers ont échappé au diagnostic initial.



L’entretien des routes également au cœur des attentes

Au-delà des grandes opérations de rénovation, la réunion a également porté sur une problématique récurrente, l’entretien quotidien du réseau.

Fauchage, entretien des accotements et exploitation routière doivent faire l’objet d’un nouveau schéma présenté à l’Assemblée de Corse au mois de novembre. Jean-Félix Acquaviva évoque notamment la nécessité de pallier le manque de moyens humains dans certains secteurs en combinant l’intervention des équipes de la Collectivité et celle d’entreprises.

L’objectif affiché est que « l’usager voie un changement qualitatif sur l’entretien des routes ».

À Manso, la réunion aura donc permis de confronter deux réalités. Celle d’habitants et d’élus qui alertent depuis longtemps sur la dégradation du réseau, et celle d’une Collectivité qui assure avoir déjà engagé la programmation administrative et financière des travaux.

Désormais, les regards se tournent vers octobre et le démarrage annoncé des premières interventions. Dans le Falasorma, après des années d’attente, c’est surtout sur le terrain que seront désormais jugés les engagements présentés.

