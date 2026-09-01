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Plusieurs ATR d’Air Corsica immobilisés : des retards et des annulations de vols


le Dimanche 6 Septembre 2026 à 11:32

Plusieurs avions ATR de la flotte d’Air Corsica sont actuellement immobilisés pour des raisons techniques. La compagnie annonce ce dimanche des perturbations de son programme, avec des retards et « quelques annulations ». Les passagers concernés doivent être directement informés par SMS et par courriel.



Plusieurs ATR d’Air Corsica immobilisés : des retards et des annulations de vols
Le programme de vols d’Air Corsica est perturbé ce dimanche en raison de l’immobilisation de plusieurs ATR de la compagnie. Dans un communiqué consacré à la situation de sa flotte, Air Corsica indique que plusieurs de ses appareils « font actuellement l'objet d'immobilisations techniques nécessitant des contrôles et interventions de maintenance complémentaires ».
La compagnie ne précise à ce stade ni le nombre d’ATR concernés, ni la nature des problèmes techniques ayant conduit à ces immobilisations. Elle ne donne pas non plus de calendrier précis pour leur remise en service.

Des retards et « quelques annulations »
Ces opérations de maintenance ont des conséquences sur le trafic. Air Corsica reconnaît que « certains vols connaissent aujourd'hui des modifications de programme, incluant des retards, ainsi que quelques annulations ».
La compagnie indique avoir mobilisé des « moyens alternatifs » afin de limiter les perturbations pour les voyageurs, sans détailler la nature de ces moyens ni les lignes concernées.
Air Corsica souligne que les immobilisations et contrôles supplémentaires sont décidés de manière préventive. « La sécurité des vols demeurant notre priorité absolue, ces mesures sont prises de manière préventive et dans le strict respect des procédures en vigueur », précise-t-elle.

Les passagers informés directement
Les voyageurs dont le vol est affecté doivent être contactés individuellement. Selon Air Corsica, « l'ensemble des passagers concernés est informé directement par SMS et par e-mail » des changements apportés à leur voyage et, le cas échéant, des solutions de réacheminement proposées.
Air Corsica précise que "les équipes opérationnelles et de maintenance restent mobilisées pour remettre les appareils concernés en service et rétablir le programme de vols."
À ce stade, la compagnie n'indique toutefois pas quand la situation devrait revenir à la normale.





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