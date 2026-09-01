A celebrazione di l'anniversariu di a nascita di Maria Vergine in Corsica

In Bonifaziu, ci era una cappella di a Madonna nantu à l'isula Lavezi. Oghje, a celebrazione si face à a Chjesa di a Trinità.
In Calvi, hè festa di a Madonna di a Serra, una chjesa à 6 chilometri di a cità, nantu à una cresta. Ci hè una bella pittura, nantu à coghju, di a Madonna, arritta nantu à una meza luna.
In Casamacciuli, a statua di a Madonna - è a Madonna - hè detta simpliciamente: a Santa. A legenda dice chì issa statua vene da u cunventu di a Selva, in a furesta di u Falasorma. Era stata rigalata da un cumandante di battellu, dopu à una timpesta. U battellu era davanti à Galeria è u mare era furibondu. U cumandante pregò a Vergine Maria, Stella Maris. In celu si creò una stella spampillante è u mare si acchetò. U cunventu di a Selva ricevì u rigalu è pigliò u nome di Santa Maria di a Stella. Versu l'annu 1450, u cunventu fù ruvinatu da i Turchi. I frati messenu a statua nantu à una mula è partiinu in muntagna. A mula piantò duv'ella hè oghje a chjesa di Casamacciuli.
In Lavasina, ci hè una pittura di a Madonna chì purebbi esse di a scola di u Peruginu, mortu in u 1524. Hè un rigalu di i figlioli di Anghjulu Danese, di Brandu. Danese facia u cummerciu di u vinu trà a Corsica è Roma. Un ghjornu, un debitore sbaiuccatu u pagò cù issa pittura. Quandu, in Lavasina, sbucinonu a pittura, nentru ci eranu dinù i soldi. À a Madonna di Lavasina sò attribuiti parechji miraculi.
In Loretu di Casinca, a chjesuccia di a Madonna ùn esiste più, ma a devuzione resta. U crunistu Monteggiani conta chì, versu l'annu 1480, a Vergine Maria, Madre di Diu, facia i miraculi in paese. Guaria malatie d'ogni sorte. A rinomina si sparse è ghjunse ghjente, micca solu da Corsica, ma da Sardegna è da Terraferma.
In Pancheraccia, a chjesa di a Madonna hè in muntagna, sopra à u paese. L'8 sittembre, a ghjente face u pelegrinaghju cù a speranza di un miraculu, cum'ellu hè accadutu l'annu 1852. Tandu, volsenu sustituì a vechja statua da una nova, in marmaru. À l'inaugurazione, un omu fù guaritu da una malatia di pelle dopu à essesi lavatu à a surgente chì ghjè vicina à a chjesa è avè passatu a nuttata à pregà.
In Bastia pregannu a Madonna di Ficaghjola
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Source I Santi sur Voce Nustrale
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À Alisgiani, Bonifaziu, Calvi, Casamacciuli, Cassanu, Ghisoni, Grossa, Lavasina, Loretu-di-Casinca, Morsiglia, Pancheraccia, Rusiu, Santa-Reparata-di-Balagna…
La célébration de l’anniversaire de la naissance de la Vierge Marie est d’origine grecque. Pour l’Église romaine, c’est le pape Serge Ier (687-701) qui l’a inscrite au calendrier. En Corse, la fête de la Nativité est notamment célébrée à Alisgiani, Bonifaziu, Calvi, Casamacciuli, Cassanu, Ghisoni, Grossa, Lavasina, Loretu-di-Casinca, Morsiglia, Pancheraccia, Rusiu et Santa-Reparata-di-Balagna.
Au couvent d’Alisgiani se trouve une peinture sur bois représentant la Vierge portant l’Enfant Jésus dans ses bras et lui donnant deux cerises. Il pourrait s’agir d’une œuvre de Sano di Pietro, peintre siennois né en 1406 et mort en 1481. On ignore comment cette peinture est arrivée à Alisgiani.
À Bonifaziu, il existait autrefois une chapelle dédiée à la Vierge sur l’île Lavezzi. Aujourd’hui, la célébration a lieu à l’église de la Trinité.
À Calvi, on célèbre la Madonna di a Serra, dans une église située à six kilomètres de la ville, sur une crête. On y trouve une belle peinture sur cuir représentant la Vierge debout sur un croissant de lune.
À Casamacciuli, la statue de la Vierge – et la Vierge elle-même – est appelée tout simplement « la Santa ». La légende raconte que cette statue provient du couvent de la Selva, dans la forêt du Falasorma. Elle aurait été offerte par un capitaine de navire après une tempête. Son bateau se trouvait au large de Galeria et la mer était déchaînée. Le capitaine pria alors la Vierge Marie, Stella Maris. Une étoile éclatante apparut dans le ciel et la mer s’apaisa.
Le couvent de la Selva reçut la statue en offrande et prit le nom de Santa Maria di a Stella. Vers 1450, le couvent fut détruit par les Turcs. Les frères placèrent alors la statue sur une mule et partirent vers la montagne. La mule s’arrêta à l’endroit où se trouve aujourd’hui l’église de Casamacciuli.
À Lavasina se trouve une peinture de la Vierge qui pourrait appartenir à l’école du Pérugin, mort en 1524. Elle fut offerte par les fils d’Anghjulu Danese, de Brandu. Danese faisait commerce de vin entre la Corse et Rome. Un jour, un débiteur sans le sou le paya avec cette peinture. Lorsque celle-ci fut déroulée à Lavasina, on découvrit qu’elle contenait également l’argent dû. De nombreux miracles sont attribués à la Madonna di Lavasina.
À Loretu-di-Casinca, la petite église de la Vierge n’existe plus, mais la dévotion demeure. Le chroniqueur Monteggiani raconte que, vers 1480, la Vierge Marie, Mère de Dieu, accomplissait des miracles dans le village. Elle guérissait toutes sortes de maladies. Sa renommée se répandit et des fidèles affluèrent, non seulement de Corse, mais également de Sardaigne et du continent.
À Pancheraccia, l’église de la Vierge se trouve dans la montagne, au-dessus du village. Le 8 septembre, les fidèles y accomplissent un pèlerinage dans l’espoir d’un miracle, comme celui qui se serait produit en 1852.
Cette année-là, il fut décidé de remplacer l’ancienne statue par une nouvelle, en marbre. Lors de son inauguration, un homme aurait été guéri d’une maladie de peau après s’être lavé à la source située près de l’église et avoir passé la nuit en prière
À Bastia on prie A Madonna di Ficaghjola