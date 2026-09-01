Costumes, canicule et chevaliers : à Levie, les Médiévales persistent dans le succès

Le cœur du village était constellé de stands, avec quantité d’exposants qui ont mis en avant le terroir et le savoir-faire corse, non pas du Moyen-Âge, mais bien d’aujourd’hui. Près de l’église, la troupe La Belle Roue avait installé une grande roue en bois, pour le bonheur des enfants. L’associu Uria e muredda avait imaginé un jeu de pistes, qui consistait à trouver des œufs de dragon dans les rues : « Les gens s’y mettent en famille, on a eu une cinquantaine d’équipes sur toute le week-end », apprécie Frédérique Mela, qui avait concocté les énigmes. Dans leurs costumes élégants influencés par la Renaissance, Rémi et Chantal de la troupe de danse impériale Ballare se sont évertués à faire danser les gens en ronde, recevant en retour moult mercis. Mais le tube médiéval de l’été, on le doit à la compagnie Gueule de loup, avec son Gustave Cunégonde chanté sur l’air du générique... de Starsky et Hutch , lesquels s’étaient probablement perdus dans un espace-temps.