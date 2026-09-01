Costumes, canicule et chevaliers : à Levie, les Médiévales persistent dans le succès

La Compagnie des légendes a animé le village avec un spectacle de rue axé sur l'univers des dragons.
« Merci pour votre présence, malgré le soleil. » Au Moyen-Âge reconstitué, le soleil n’est plus un allié, hélas. Et ces remerciements lancés dimanche au public par la compagnie Gueule de loup, en clôture de leur très jovial tournoi des chevaliers, a jeté une ombre sur les Médiévales de Levie, celle du changement climatique. Sous ce soleil de plomb, on a pensé fort à tous ces passionnés, costumés, parfois archi-costumés, qui ont su garder le sourire tout le week-end pour le transmettre aux enfants. Lise, venue en famille de Porto-Vecchio, leur rend hommage : « Ils ont du mérite avec cette chaleur. » C’était le 14e édition des Médéviales, et le village a vécu un moment hors du temps, comme toujours, grâce à une organisation aux petits oignons (les navettes très pratiques pour accéder au festival), une vingtaine de troupes qui ont pleinement joué le jeu de la reconstitition, entre spectacles de rue, percussions, combattants, danseurs et même lanceurs de haches !
Le cœur du village était constellé de stands, avec quantité d’exposants qui ont mis en avant le terroir et le savoir-faire corse, non pas du Moyen-Âge, mais bien d’aujourd’hui. Près de l’église, la troupe La Belle Roue avait installé une grande roue en bois, pour le bonheur des enfants. L’associu Uria e muredda avait imaginé un jeu de pistes, qui consistait à trouver des œufs de dragon dans les rues : « Les gens s’y mettent en famille, on a eu une cinquantaine d’équipes sur toute le week-end », apprécie Frédérique Mela, qui avait concocté les énigmes. Dans leurs costumes élégants influencés par la Renaissance, Rémi et Chantal de la troupe de danse impériale Ballare se sont évertués à faire danser les gens en ronde, recevant en retour moult mercis. Mais le tube médiéval de l’été, on le doit à la compagnie Gueule de loup, avec son Gustave Cunégonde chanté sur l’air du générique... de Starsky et Hutch, lesquels s’étaient probablement perdus dans un espace-temps.
Dans la rue principale du village, les troupes ont défilé les unes après les autres, et l’amusement n’a pas fait défaut, entre échassiers, oracles, lanceurs de drapeaux ou musiciens. « Beaucoup amalgament le fantastique avec le médiéval, c’est dû au succès du Seigneur des anneaux ou de Games of Thrones », souligne Pierre-François, un Ajaccien qui avait confectionné son propre costume de mercenaire, inspiré justement de cet univers médiéval fantastique. Passionné d’histoire, il sillonne les festivals médiévaux de Corse et de Navarre : « Les enfants, quand ils vous voient en chevaliers… Ils vous regardent avec de grands yeux ! » Et même si la chaleur est là, sous le costume, pas question de se plaindre : « Franchement, ça va. Il faut dire que j’ai participé il y a trois mois à un festival médiéval en Bretagne. Il faisait 45 degrés. » Alors oui, canicule ou non, dans l’Alta Rocca, les Médiévales ont encore de belles années devant elles, et ce grâce aux passionnés qui s’investissent, au public qui joue le jeu en venant costumé et aux enfants qui s’émerveillent.