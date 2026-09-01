De Bastia à Lavasina, la procession de la Vierge prend la mer

(Photos et vidéo Gérard Baldocchi)

Le point de départ est l’église Saint-Charles, dans le cœur de Bastia. C’est là qu’est conservée une statue de Notre-Dame de Lavasina, au sein de la confrérie San Carlu Borromeo. Une statue qui, autrefois, parcourait par la terre les kilomètres séparant Bastia du sanctuaire de Lavasina.

« À l’époque où il y avait encore à Bastia aussi bien des dockers que des hommes qui travaillaient en force, elle était portée à dos d’homme jusqu’à Lavasina et revenait », se souvient Pierre Pancrazi, confrère de Saint-Charles et l’un des sept refondateurs de la confrérie.

Mais la statue est lourde, très lourde même, insiste Pierre Pancrazi. Au fil du temps, la procession telle qu'elle était pratiquée est devenue difficile à maintenir. « Ces temps sont révolus. On n’a plus aujourd’hui les moyens de la porter de cette manière. »





De la procession terrestre à la procession maritime

Il y a quelques années, les confrères décident pourtant de renouer avec le déplacement de la statue jusqu’à Lavasina. Plutôt que d'emprunter la route, ils choisissent la mer.

Un choix dicté par les contraintes matérielles, mais également par l’histoire du sanctuaire. « Le lien entre la mer et Notre-Dame de Lavasina était très, très fort », souligne Pierre Pancrazi.

Pour permettre ce voyage, les confrères reçoivent l’aide des propriétaires de remorqueurs. Le commandant de l’un d’eux étant lui-même confrère dans le Cap Corse. Une plateforme est alors aménagée sur le bateau afin d’y installer et de sécuriser la statue.

Depuis, le rendez-vous est renouvelé chaque année le dimanche de la neuvaine. Le choix de ce jour permet notamment aux fidèles d’être plus nombreux à participer à la célébration.



La rencontre au large de Lavasina

Depuis Bastia, le remorqueur met le cap au nord en longeant la côte jusqu’à Lavasina. À son bord, la statue de la Vierge effectue ainsi par la mer le trajet que les hommes accomplissaient autrefois à pied.

À l’arrivée, le bateau s’approche au plus près de la plage, sans accoster. À terre, les représentants du sanctuaire marial descendent jusqu’au rivage en portant le tableau de Notre-Dame de Lavasina.

La rencontre s’effectue alors entre la terre et la mer : la statue sur le remorqueur, le tableau sur la plage. Les chants religieux sont repris de part et d’autre et une bénédiction est donnée.

La cérémonie comporte également un hommage aux disparus en mer. Un bouquet est jeté à l’eau « en souvenir, en hommage aux gens qui ont perdu la vie, aux pêcheurs qui ont disparu », explique Pierre Pancrazi.



Le retour vers Saint-Charles

Après la bénédiction et cet hommage, le remorqueur reprend la direction de Bastia avec la statue de Notre-Dame de Lavasina à son bord.

La procession s’achève là où elle avait commencé, à l’église Saint-Charles. La statue retrouve la confrérie San Carlu Borromeo et une messe y est célébrée.

D’une procession autrefois accomplie à la force des hommes est ainsi née une procession maritime. Le mode de transport a changé, mais le parcours entre Saint-Charles et Lavasina et le rendez-vous autour de la Vierge ont, eux, été maintenus.