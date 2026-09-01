A màghjina - À l’alba, Portu Toga si sveglia
À l’heure où le jour se lève sur Bastia, Port Toga joue avec la lumière et les reflets. Entre ciel doré et eau immobile, le port marque aussi une frontière presque invisible : une partie appartient à Bastia, l’autre à Ville-di-Pietrabugno. Sur le quai, l’olivier semble faire le lien entre les deux communes.
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