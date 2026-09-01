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A màghjina - À l’alba, Portu Toga si sveglia


le Lundi 7 Septembre 2026 à 07:13

À l’heure où le jour se lève sur Bastia, Port Toga joue avec la lumière et les reflets. Entre ciel doré et eau immobile, le port marque aussi une frontière presque invisible : une partie appartient à Bastia, l’autre à Ville-di-Pietrabugno. Sur le quai, l’olivier semble faire le lien entre les deux communes.
Si, comme Hervé Tusoli , vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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