Ajaccio : la plage du Petit Capo de nouveau fermée après la découverte de trois engins suspects

L’accès à la plage du Petit Capo est une nouvelle fois interdit au public. Dimanche 6 septembre, en fin d’après-midi, un riverain a signalé la présence de trois objets suspects découverts à plusieurs mètres du bord de la plage de Sevani, sur la route des Sanguinaires, à Ajaccio. Selon les premiers éléments recueillis, il pourrait s’agir de trois anciennes mines antichars. Leur nature exacte devra toutefois être confirmée par les spécialistes du déminage. Par mesure de précaution, la préfecture a pris un arrêté interdisant l’accès au site à compter de dimanche, 18 heures.





Plusieurs mines découvertes chaque année



La plage demeure donc fermée jusqu’à nouvel ordre. Les promeneurs, baigneurs et usagers du littoral sont invités à respecter strictement le périmètre de sécurité et à ne pas tenter de s’approcher ou de manipuler les objets signalés. Une intervention des démineurs est programmée mardi 8 septembre dans la matinée. Elle devra permettre d’identifier les engins, d’évaluer leur dangerosité et, si nécessaire, de procéder à leur neutralisation ou à leur évacuation dans des conditions sécurisées.



Cette nouvelle fermeture confirme le caractère récurrent de ces découvertes sur le secteur du Petit Capo. Le site avait déjà été rendu inaccessible à la fin du mois de juin après le signalement d’un engin suspect. Comme lors du précédent épisode, la réouverture de la plage dépendra des conclusions des démineurs et de la levée de l’arrêté préfectoral.



