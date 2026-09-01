CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di vita avec…  Jean-Michel Culioli, responsable de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio 09/09/2026 Bastia - Un feu de détritus se propage à la façade d’un immeuble à Montesoro 08/09/2026 À Ajaccio, la mobilisation reprend pour la « loi intégrale » contre les violences sexuelles 07/09/2026 À Lavasina, les flambeaux ont une nouvelle fois éclairé la veille de la Nativité 07/09/2026

Ajaccio : la plage du Petit Capo de nouveau fermée après la découverte de trois engins suspects


Patrice Paquier Lorenzi le Lundi 7 Septembre 2026 à 16:02

Trois objets susceptibles d’être des mines antichars ont été découverts ce dimanche, à plusieurs mètres du rivage de la plage de Sevani. Fermé par arrêté préfectoral, le site doit faire l’objet d’une opération de déminage mardi matin.



Ajaccio : la plage du Petit Capo de nouveau fermée après la découverte de trois engins suspects

L’accès à la plage du Petit Capo est une nouvelle fois interdit au public. Dimanche 6 septembre, en fin d’après-midi, un riverain a signalé la présence de trois objets suspects découverts à plusieurs mètres du bord de la plage de Sevani, sur la route des Sanguinaires, à Ajaccio. Selon les premiers éléments recueillis, il pourrait s’agir de trois anciennes mines antichars. Leur nature exacte devra toutefois être confirmée par les spécialistes du déminage. Par mesure de précaution, la préfecture a pris un arrêté interdisant l’accès au site à compter de dimanche, 18 heures.


Plusieurs mines découvertes chaque année

La plage demeure donc fermée jusqu’à nouvel ordre. Les promeneurs, baigneurs et usagers du littoral sont invités à respecter strictement le périmètre de sécurité et à ne pas tenter de s’approcher ou de manipuler les objets signalés. Une intervention des démineurs est programmée mardi 8 septembre dans la matinée. Elle devra permettre d’identifier les engins, d’évaluer leur dangerosité et, si nécessaire, de procéder à leur neutralisation ou à leur évacuation dans des conditions sécurisées.

Cette nouvelle fermeture confirme le caractère récurrent de ces découvertes sur le secteur du Petit Capo. Le site avait déjà été rendu inaccessible à la fin du mois de juin après le signalement d’un engin suspect. Comme lors du précédent épisode, la réouverture de la plage dépendra des conclusions des démineurs et de la levée de l’arrêté préfectoral.
 





CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos