Morosaglia - Spassighjata d’architettura avec le CAUE de Corse

Partez pour une randonnée guidée à travers les hameaux de Sevasi, Taponzoli et Cunventu, à la découverte de leur histoire, de leur géographie, de leur architecture et de leurs paysages.

Pour ceux qui le souhaitent, la promenade pourra se prolonger autour d’un spuntinu sur l’esplanade naturelle de l’église Santa Reparata de Morosaglia.

À partir de 14 heures, le musée Pasquale Paoli de Morosaglia proposera également une conférence ouverte à tous, accompagnée d’activités spécialement destinées aux enfants.

Point de rencontre : Village de Morosaglia Hameau de Sevasi

Dimanche 20 septembre 2026

Départ : 10 heures. Durée : environ 2h45

Distance : 2.8km

Contact :

Jean-Emmanuel Vittori

