Conservatoire de Corse - Une rentrée bien orchestrée à Bastia

(Photos Gérard Baldocchi)
Etablissement d’enseignement artistique spécialisé, labelisé, classé par le Ministère de la Culture, le Conservatoire Régional de Musique, Danse et Art dramatique de Corse Henri Tomasi est géré par un Syndicat Mixte regroupant la Collectivité de Corse et les villes d’Ajaccio et de Bastia. Ses trois antennes, Ajaccio, Bastia et Corte (nouveau), sont dirigées depuis 2021 par Jennifer Gamet-Rossi, chorégraphe, danseuse et professeur formée au Centre International de Danse Rosella Higthower de Cannes puis à l’European Dance Center Paris Goubé. Un conservatoire corse au succès indéniable et qui a parfois du mal à répondre à toutes les sollicitations.
« En cette rentrée 2026 nous comptons plus de 650 élèves à Bastia, près de 700 à Ajaccio et une cinquantaine dans notre nouvelle antenne de Corte, sans compter les scolaires qui participent à nos ateliers dans leurs établissements » souligne Jennifer Gamet-Rossi, la directrice du Conservatoire de Corse Henri Tomasi. « A Bastia, depuis la fermeture du théâtre nous sommes très à l’étroit et les cours sont dispersés sur plusieurs sites. Et forcement c’est souvent compliqué à gérer ». Le budget annuel, financé par la CdC (60%), les villes d’Ajaccio (19%), Bastia (19%) et l’Etat (1%), se monte à 5,5 millions d’euros (pour les 3 antennes).
Le conservatoire propose plusieurs grands pôles : Danse à partir de 4 ans (éveil danse, classique, jazz et contemporaine), art dramatique à partir de 8 ans (découverte impro, cursus théâtral) et musique à partir de 4 ans (plus de 20 instruments à cordes, à vent, percussion, orgue, harpe, clarinette… chorale, formation musicale, pratique d’ensemble, jazz, harmonie, chœur lyrique, polyphonie, sacré). Un public souvent jeune puisque 80% des élèves sont âgés de 8 à 26 ans. « Ces disciplines sont enseignées par des professeurs diplômés, une trentaine à Bastia, tout autant à Ajaccio, mais face à la demande nous devons dresser des listes d’attente » indique Jennifer Gamet-Rossi. « C’est le cas notamment pour la guitare ou la batterie. Cette année on a de nombreuses demandes pour la clarinette et on a pu résorber les attentes en piano et violon. On souhaiterait aussi ouvrir des cours de cuivre comme tuba ou trombone ou de bois mais nous n’avons pas de demandes. Pourtant on peut ouvrir de tels enseignements à partir de seulement 4 ou 5 élèves. Avec l’ouverture de notre antenne de Corte en cette rentrée 2026 on espère s’ouvrir à la mandoline si nous avons des demandes ».
Etablissement d’enseignement artistique spécialisé, labelisé, classé par le Ministère de la Culture, le Conservatoire Régional de Musique, Danse et Art dramatique de Corse Henri Tomasi est géré par un Syndicat Mixte regroupant la Collectivité de Corse et les villes d’Ajaccio et de Bastia. Ses trois antennes, Ajaccio, Bastia et Corte (nouveau), sont dirigées depuis 2021 par Jennifer Gamet-Rossi, chorégraphe, danseuse et professeur formée au Centre International de Danse Rosella Higthower de Cannes puis à l’European Dance Center Paris Goubé. Un conservatoire corse au succès indéniable et qui a parfois du mal à répondre à toutes les sollicitations.
« En cette rentrée 2026 nous comptons plus de 650 élèves à Bastia, près de 700 à Ajaccio et une cinquantaine dans notre nouvelle antenne de Corte, sans compter les scolaires qui participent à nos ateliers dans leurs établissements » souligne Jennifer Gamet-Rossi, la directrice du Conservatoire de Corse Henri Tomasi. « A Bastia, depuis la fermeture du théâtre nous sommes très à l’étroit et les cours sont dispersés sur plusieurs sites. Et forcement c’est souvent compliqué à gérer ». Le budget annuel, financé par la CdC (60%), les villes d’Ajaccio (19%), Bastia (19%) et l’Etat (1%), se monte à 5,5 millions d’euros (pour les 3 antennes).
Le conservatoire propose plusieurs grands pôles : Danse à partir de 4 ans (éveil danse, classique, jazz et contemporaine), art dramatique à partir de 8 ans (découverte impro, cursus théâtral) et musique à partir de 4 ans (plus de 20 instruments à cordes, à vent, percussion, orgue, harpe, clarinette… chorale, formation musicale, pratique d’ensemble, jazz, harmonie, chœur lyrique, polyphonie, sacré). Un public souvent jeune puisque 80% des élèves sont âgés de 8 à 26 ans. « Ces disciplines sont enseignées par des professeurs diplômés, une trentaine à Bastia, tout autant à Ajaccio, mais face à la demande nous devons dresser des listes d’attente » indique Jennifer Gamet-Rossi. « C’est le cas notamment pour la guitare ou la batterie. Cette année on a de nombreuses demandes pour la clarinette et on a pu résorber les attentes en piano et violon. On souhaiterait aussi ouvrir des cours de cuivre comme tuba ou trombone ou de bois mais nous n’avons pas de demandes. Pourtant on peut ouvrir de tels enseignements à partir de seulement 4 ou 5 élèves. Avec l’ouverture de notre antenne de Corte en cette rentrée 2026 on espère s’ouvrir à la mandoline si nous avons des demandes ».
Des nouveautés en cette rentrée 2026
La plus grande nouveauté est l’ouverture d’une antenne à Corte le 28 septembre à la Caserne Padoue. 5 professeurs y enseigneront piano, violon, saxo, éveil musical, formation musicale, chant, art dramatique. Autre nouveauté, à Bastia, l’ouverture d’un atelier de musique traditionnelle avec guitare et chants corses, et un atelier d’éveil en mouvement. Hormis les cours « classiques », le conservatoire met en place des dispositifs dans les établissements scolaires comme des cours de danse contemporaine et de hip hop au collège de Montesoro, des parcours artistiques au collège Giraud avec la découverte du théâtre.
« On renforce également les classes CHAM (Classes à Horaires Aménagés) tant à Bastia qu’à Ajaccio avec des parcours multi artistiques en 6e, 5e, 4e et 3e. Il s’agit de filières d’excellence avec sélection sur concours. Il y a environ une trentaine d’élèves par classe, des élèves qui se destinent à un parcours diplômant » indique Jennifer Gamet-Rossi. Des partenariats sont également noués avec des centres culturels de diverses localités (Una Volta, Charles Rocchi...). Afin de soutenir financièrement le conservatoire pour certaines de ses actions, une association de parents d’élèves a été créée. « Elle organise des moments de partage, conviviaux pour réunir tout le monde et participe aux frais de déplacements ». Tout au long de l’année le Conservatoire organise des concerts, des spectacles. « A Bastia, depuis la fermeture du théâtre, on s’est replié sur l’Alb’Oru où on doit doubler les spectacles. On se réimagine aussi dans les salles de fêtes, en extérieur ». Bon an, mal an, il met ainsi sur scène concerts rock (2 à 3/an), concerts baroques (2/3 an), symphoniques (Noël, printemps et fin d’année scolaire), une dizaine de spectacles de danse, des auditions.
Des échanges ont lieu régulièrement avec des conservatoires du continent. Quant au taux de réussite il est plus qu’excellent. En sont ainsi sortis des artistes comme Marinu Leccia, Adel Hakimi, Thomas Fournil, Chloé Blusseau, Lisandru Gambarelli, Petru Casanova, Elodie Griscelli, Alice De Mari, Hugo Pietri, Aude Puccetti, Sandrine Luigi, Julia Knecht, Lola Rossignol, Frida Lopez…. reconnus dans et hors de l’hexagone.
« On renforce également les classes CHAM (Classes à Horaires Aménagés) tant à Bastia qu’à Ajaccio avec des parcours multi artistiques en 6e, 5e, 4e et 3e. Il s’agit de filières d’excellence avec sélection sur concours. Il y a environ une trentaine d’élèves par classe, des élèves qui se destinent à un parcours diplômant » indique Jennifer Gamet-Rossi. Des partenariats sont également noués avec des centres culturels de diverses localités (Una Volta, Charles Rocchi...). Afin de soutenir financièrement le conservatoire pour certaines de ses actions, une association de parents d’élèves a été créée. « Elle organise des moments de partage, conviviaux pour réunir tout le monde et participe aux frais de déplacements ». Tout au long de l’année le Conservatoire organise des concerts, des spectacles. « A Bastia, depuis la fermeture du théâtre, on s’est replié sur l’Alb’Oru où on doit doubler les spectacles. On se réimagine aussi dans les salles de fêtes, en extérieur ». Bon an, mal an, il met ainsi sur scène concerts rock (2 à 3/an), concerts baroques (2/3 an), symphoniques (Noël, printemps et fin d’année scolaire), une dizaine de spectacles de danse, des auditions.
Des échanges ont lieu régulièrement avec des conservatoires du continent. Quant au taux de réussite il est plus qu’excellent. En sont ainsi sortis des artistes comme Marinu Leccia, Adel Hakimi, Thomas Fournil, Chloé Blusseau, Lisandru Gambarelli, Petru Casanova, Elodie Griscelli, Alice De Mari, Hugo Pietri, Aude Puccetti, Sandrine Luigi, Julia Knecht, Lola Rossignol, Frida Lopez…. reconnus dans et hors de l’hexagone.
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