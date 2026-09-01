Conservatoire de Corse - Une rentrée bien orchestrée à Bastia

La plus grande nouveauté est l’ouverture d’une antenne à Corte le 28 septembre à la Caserne Padoue. 5 professeurs y enseigneront piano, violon, saxo, éveil musical, formation musicale, chant, art dramatique. Autre nouveauté, à Bastia, l’ouverture d’un atelier de musique traditionnelle avec guitare et chants corses, et un atelier d’éveil en mouvement. Hormis les cours « classiques », le conservatoire met en place des dispositifs dans les établissements scolaires comme des cours de danse contemporaine et de hip hop au collège de Montesoro, des parcours artistiques au collège Giraud avec la découverte du théâtre.





« On renforce également les classes CHAM (Classes à Horaires Aménagés) tant à Bastia qu’à Ajaccio avec des parcours multi artistiques en 6e, 5e, 4e et 3e. Il s’agit de filières d’excellence avec sélection sur concours. Il y a environ une trentaine d’élèves par classe, des élèves qui se destinent à un parcours diplômant » indique Jennifer Gamet-Rossi. Des partenariats sont également noués avec des centres culturels de diverses localités (Una Volta, Charles Rocchi...). Afin de soutenir financièrement le conservatoire pour certaines de ses actions, une association de parents d’élèves a été créée. « Elle organise des moments de partage, conviviaux pour réunir tout le monde et participe aux frais de déplacements ». Tout au long de l’année le Conservatoire organise des concerts, des spectacles. « A Bastia, depuis la fermeture du théâtre, on s’est replié sur l’Alb’Oru où on doit doubler les spectacles. On se réimagine aussi dans les salles de fêtes, en extérieur ». Bon an, mal an, il met ainsi sur scène concerts rock (2 à 3/an), concerts baroques (2/3 an), symphoniques (Noël, printemps et fin d’année scolaire), une dizaine de spectacles de danse, des auditions.





Des échanges ont lieu régulièrement avec des conservatoires du continent. Quant au taux de réussite il est plus qu’excellent. En sont ainsi sortis des artistes comme Marinu Leccia, Adel Hakimi, Thomas Fournil, Chloé Blusseau, Lisandru Gambarelli, Petru Casanova, Elodie Griscelli, Alice De Mari, Hugo Pietri, Aude Puccetti, Sandrine Luigi, Julia Knecht, Lola Rossignol, Frida Lopez…. reconnus dans et hors de l’hexagone.